Las series que dominarán el streaming en 2026: "La casa del dragón", Euphoria y más

Dentro del mismo universo de Game of Thrones, “El caballero de los siete reinos” se sitúa décadas antes de los eventos de la saga original y apuesta por una narrativa más íntima y aventurera. La historia sigue a Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, en un relato que combina honor, caballería y conflictos políticos latentes. Se estrenará el 18 de enero en HBO.