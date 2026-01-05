Las series que dominarán el streaming en 2026: "La casa del dragón", Euphoria y más

Desde universos de fantasía épica y ciencia ficción hasta dramas intensos, thrillers criminales y romances de época, el 2026 se perfila como un año clave para la televisión, con el regreso de series que se han convertido en fenómenos culturales y el estreno de ambiciosas producciones.
Tras el impacto de sus primeras entregas, “La casa del dragón” continúa profundizando en la brutal lucha interna de la Casa Targaryen. La tercera temporada promete intensificar la guerra civil, elevar la tensión política y mostrar consecuencias cada vez más devastadoras. Saldrá a mediados de año.
Dentro del mismo universo de Game of Thrones, “El caballero de los siete reinos” se sitúa décadas antes de los eventos de la saga original y apuesta por una narrativa más íntima y aventurera. La historia sigue a Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, en un relato que combina honor, caballería y conflictos políticos latentes. Se estrenará el 18 de enero en HBO.
The Pitt – Temporada 2 — 8 de enero. La aclamada serie dramática médica regresa con su segunda temporada el 8 de enero de 2026 en HBO Max. Continuando las intensas horas del turno de urgencias, la nueva entrega profundiza en conflictos humanos, decisiones de vida o muerte y tensión emocional dentro del hospital.
Bridgerton – Temporada 4 — 29 de enero y 26 de febrero. La cuarta temporada de Bridgerton llegará dividida en dos partes: la primera el 29 de enero de 2026 y la segunda el 26 de febrero de 2026 en Netflix. Esta entrega sigue explorando romances y escándalos en la alta sociedad británica, centrada en Benedict Bridgerton y su historia de amor con Sophie Beckett.
One Piece – Temporada 2 — 10 de marzo. La segunda temporada del live action basado en el manga globalmente exitoso se estrenará el 10 de marzo de 2026 en Netflix. Luffy y los Sombreros de Paja continúan su viaje lleno de acción, nuevas amenazas y personajes inolvidables en la Grand Line.
Blade Runner. La nueva serie dentro del universo Blade Runner está programada para estrenarse en 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial. La producción promete explorar cuestiones de identidad, humanidad y tecnología en un futuro distópico con el tono visual y filosófico que caracteriza a la franquicia. Se unirá al catálogo de Prime Video este año.
The Boys – Temporada 5 — 8 de abril. La quinta y última temporada de The Boys llega el 8 de abril de 2026 por Amazon Prime Video, prometiendo un cierre explosivo para este crudo y satírico universo de superhéroes, con intrigas políticas, violencia sin filtros y confrontaciones finales.
Margo's Got Money Troubles -Apple TV- 15 de abril. Protagonizada por Elle Fanning, será un drama familiar cómico de 8 partes, basado en la novela de Rufi Thorpe, donde Margo, una aspirante a escritora con un bebé y deudas, debe encontrar la manera de salir adelante con su familia, incluyendo a sus padres (interpretados por Michelle Pfeiffer y Nick Offerman).
Euphoria – Temporada 3 — Abril. La tercera temporada de Euphoria se estrenará en abril de 2026 en HBO Max. Tras años de espera, la historia avanza varios años con Rue, Cassie, Nate y el resto del elenco enfrentando nuevas realidades emocionales y personales con la narrativa visual intensa que caracteriza a la serie.
Cien años de soledad – Temporada 2 — Agosto. La continuación de la adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez se estrenará en agosto de 2026 en Netflix. Esta segunda parte concluirá la historia de los Buendía con un enfoque en los grandes hitos de Macondo y la maldición familiar que marcó generaciones.
Scarpetta .El thriller criminal basado en las novelas de Patricia Cornwell también figura entre los estrenos de 2026, aunque hasta ahora no cuenta con una fecha definitiva. La serie sigue a la forense Kay Scarpetta enfrentándose a casos complejos donde la ciencia y el misterio impulsan la tensión narrativa.