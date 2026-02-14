"He sido bendecido por amor y amistad": JOH recuerda su captura del 14 de febrero de 2022

Tegucigalpa, Honduras.- Un día como hoy, hace exactamente cuatro años, centenares de efectivos de la Policía Nacional rodearon la casa del expresidente Juan Orlando Hernández, tras una solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos. Hoy, 14 de febrero de 2026, el exmandatario recordó que esa fecha marcó "el más duro y difícil día del amor y la amistad en mi vida". En un video, Hernández aseguró que revivió "lo que son el verdadero amor y la amistad". Ana y yo, como muchos, pensábamos disfrutar esta fecha juntos, hasta que vimos la noticia. Nuestra casa fue rodeada por más de 600 policías fuertemente armados".

La extradición por parte de Estados Unidos llegó días después de que Hernández dejara el cargo de presidente, luego de ser acusado de cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. Hernández fue detenido en su domicilio por las fuerzas de seguridad y trasladado bajo resguardo. "En todo lado se hablaba de una orden de extradición para sacarme dos duras para siempre. Teníamos temor por nuestra vida. Nuestros hijos estaban lejos de nosotros y vivieron una experiencia que los marcó de por vida", recordó. Sin embargo, reconoció "que ese día reafirmó lo que significa el amor verdadero, el amor real, el que no abandona ni siquiera en las peores circunstancias".