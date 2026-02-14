Con pala en mano, empleado de la ENP destruye letras del directorio de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Como para dejar ninguna huella de la administración de la expresidenta de la República, Xiomara Castro, y del partido Libertad y Refundación (Libre), un empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), usando una pala, destruyó las letras de un proyecto inaugurado por la mandataria.

El cuestionable suceso se dio dentro de las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés y quedó grabado en un video de las mismas personas que protagonizaron y ordenaron la destrucción de las letras del directorio de la ENP, en la gestión anterior.

El hombre, con pala en mano, subió al lugar en el que se construyó una especie de fachada de la Empresa Nacional Portuaria, en la que estaban escritos los nombres de la expresidenta, Xiomara Castro, del exgerente de la ENP, Carlos Arturo Bueso y de una tercera persona que no se alcanza a observar en el video, y los rompió utilizando la pala.