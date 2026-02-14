Con pala en mano, empleado de la ENP destruye letras del directorio de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- Como para dejar ninguna huella de la administración de la expresidenta de la República, Xiomara Castro, y del partido Libertad y Refundación (Libre), un empleado de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), usando una pala, destruyó las letras de un proyecto inaugurado por la mandataria.
El cuestionable suceso se dio dentro de las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés y quedó grabado en un video de las mismas personas que protagonizaron y ordenaron la destrucción de las letras del directorio de la ENP, en la gestión anterior.
El hombre, con pala en mano, subió al lugar en el que se construyó una especie de fachada de la Empresa Nacional Portuaria, en la que estaban escritos los nombres de la expresidenta, Xiomara Castro, del exgerente de la ENP, Carlos Arturo Bueso y de una tercera persona que no se alcanza a observar en el video, y los rompió utilizando la pala.
Cuando ya había terminado de botar el nombre de la exmandataria, una mujer le gritó al obediente hombre, que "hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, porque sigue la anotación de la empresa". El hombre detuvo su marcha destructiva de parte del monumento dentro de las instalaciones de la estatal ENP.
Aún no se pronuncian
Hasta el momento se desconoce quién dio la orden de destruir el letrero con el directorio anterior y si ese acto está dentro de las acciones que se llevan a cabo cada vez que asume una nueva administración en esa entidad portuaria.
La nueva administración de Nasry Asfura no ha nombrado al nuevo gerente de la Empresa Nacional Portuaria, pero si designó a Yaudet Burbara como comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, con rango de ministro, quien liderará la modernización de puertos, aduanas, desaduanaje y procesos logísticos del país.
Este cargo tendrá como objetivo agilizar el comercio, reducir tiempos y costos, atraer inversión y fortalecer la competitividad de Honduras como plataforma logística regional.
El gobierno de Asfura todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el extraño evento registrado en la ENP, en Puerto Cortés y que quedó grabado en un video.