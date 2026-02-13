  1. Inicio
  2. · Honduras

Nombran nuevas autoridades en la ENP para modernizar el sector logístico

El ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati, asumió oficialmente la gerencia general de la institución

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 16:31
Nombran nuevas autoridades en la ENP para modernizar el sector logístico

Yaudet Burbara Canahuati ya realizó sus primeras reuniones de trabajo.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-La Empresa Nacional Portuaria (ENP) informó que el ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati, asumió oficialmente la gerencia general de la institución, en el marco de una reestructuración orientada a fortalecer el sistema portuario y logístico del país.

De acuerdo con el comunicado, la oficialización de las nuevas autoridades fue realizada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, como parte de una nueva etapa enfocada en la transformación y modernización del sector logístico nacional.

Maribel Espinoza pide juicio político para Redondo y la expresidenta

La ENP detalló que la nueva gestión impulsará un proceso integral de modernización que incluirá puertos, aduanas, desaduanaje y procesos logísticos, con el objetivo de actualizar la infraestructura y los procedimientos vinculados al comercio exterior.

Entre las metas planteadas por la nueva administración figuran agilizar el comercio internacional, reducir tiempos y costos operativos, atraer inversión nacional e internacional y fortalecer la competitividad de Honduras como plataforma logística regional.

El comunicado subraya que la designación de Burbara se fundamenta en su trayectoria empresarial y experiencia técnica, que —según la institución— será clave para mejorar la articulación entre el sector público y el sector privado en materia portuaria y de transporte de carga.

Secretario de la SAG promete romper con el asistencialismo

Asimismo, se indicó que el nombramiento forma parte de una estrategia gubernamental más amplia para conformar equipos con visión estratégica y capacidad técnica, orientados a impulsar el crecimiento económico, optimizar los procesos logísticos y posicionar al país como referente regional en materia portuaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias