Nombran nuevas autoridades en la ENP para modernizar el sector logístico

Tegucigalpa, Honduras.-La Empresa Nacional Portuaria (ENP) informó que el ministro comisionado presidencial para el Desarrollo del Sector Logístico, Yaudet Burbara Canahuati, asumió oficialmente la gerencia general de la institución, en el marco de una reestructuración orientada a fortalecer el sistema portuario y logístico del país. De acuerdo con el comunicado, la oficialización de las nuevas autoridades fue realizada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, como parte de una nueva etapa enfocada en la transformación y modernización del sector logístico nacional.

La ENP detalló que la nueva gestión impulsará un proceso integral de modernización que incluirá puertos, aduanas, desaduanaje y procesos logísticos, con el objetivo de actualizar la infraestructura y los procedimientos vinculados al comercio exterior. Entre las metas planteadas por la nueva administración figuran agilizar el comercio internacional, reducir tiempos y costos operativos, atraer inversión nacional e internacional y fortalecer la competitividad de Honduras como plataforma logística regional. El comunicado subraya que la designación de Burbara se fundamenta en su trayectoria empresarial y experiencia técnica, que —según la institución— será clave para mejorar la articulación entre el sector público y el sector privado en materia portuaria y de transporte de carga.