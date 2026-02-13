Secretario de la SAG promete romper con el asistencialismo

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, aseguró que dará continuidad a los programas que fortalezcan al sector agroalimentario, pero bajo un enfoque orientado a la productividad y no al asistencialismo. El funcionario indicó que no le corresponde evaluar la gestión anterior, aunque confirmó que se dará seguimiento a iniciativas como la entrega de insumos a productores de frijol, café y ganadería, incorporando ajustes para generar mayor impacto económico en el campo. Sobre los bonos productivos, Molina marcó distancia de un enfoque asistencial. “Mi posición no es asistencialista. El asistencialismo es una práctica que tiende a mantener atado al beneficiario porque no lo habilita para caminar por sí mismo”, señaló.

En su lugar, planteó un modelo distinto: "Yo veo más bien esto como una administración, como un soporte habilitante para que la persona comience a caminar y se mantenga caminando después sin necesidad de estos soportes". Sin embargo, confirmó que algunos apoyos continuarán. "En el caso del productor de frijol, a él sí le vamos a entregar siempre su semilla y su fertilizante. Frijol es un tema crítico para Honduras", indicó. El secretario detalló que el año pasado se importaron 70 mil quintales de semilla de frijol desde Nicaragua. "Ya tuvimos una reunión con los multiplicadores de semilla. Les planteamos el desafío de retomar la producción nacional y están muy contentos porque es una oportunidad de negocio para ellos", afirmó.

Reingeniería en la SAG

El funcionario reconoció limitaciones presupuestarias dentro de la institución. “La secretaría tiene menos del 1 % del presupuesto disponible para inversión. El 99 % y algo se va en transferencias y pago de salarios”, detalló. Ante esa situación, anunció cambios estructurales. “Estamos comenzando una reingeniería de la Secretaría de Agricultura con apoyo del PNUD. La secretaría fue producto de un plan de modernización de los años 90 y ya no responde a la realidad actual”, dijo. Añadió que la meta es dejar “una estructura más moderna, más ágil, más pequeña y más eficiente”.

