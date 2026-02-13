María Antonieta Mejía insiste en un juicio político para el fiscal general, Johel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía defendió su postura a favor de un eventual juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, aunque aclaró que la decisión no depende de ella ni del Ejecutivo, sino del pleno del Congreso Nacional. “Me encantaría que en Honduras los cálculos políticos desaparecieran y dejáramos un precedente para fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho, y eso parte de dejar precedentes de todas aquellas actuaciones al margen de la ley y de utilizar las plataformas para persecución política y abuso del poder”, manifestó. Mejía insistió en que no se deben pasar por alto las actuaciones del fiscal general, por lo que consideró que corresponde aplicar un juicio político, al que calificó como “más un golpe moral” por supuesta negligencia e incapacidad.

La funcionaria enumeró que Zelaya habría violentado el Estado de derecho y la presunción de inocencia, además de actuar -según afirmó- al margen de la normativa y su propio reglamento interno. También señaló que el fiscal general habría retirado atribuciones al director de fiscales y tomado decisiones unilaterales dentro del Ministerio Público. Además, Mejía aseguró que la aplicación del juicio político sería para sentar un precedente: "no es un tema de venganza, es un tema de justicia, todos fuimos testigos de la utilización e instrumentalización de la justicia de parte de Johel Zelaya, que arremetió ante el Consejo Nacional (CNE) y estuvo a punto de socavar la democracia en nuestro país". Esto debe de sentar un castigo para las futuras generaciones que ostenten estos cargos, afirmó Mejía. Asimismo, reiteró que no le compete al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, por lo que los instó: "Si tienen los votos, aplíquenle el juicio político para dejar un precedente; no hay que andar con cálculos políticos".

Congreso Nacional obligado a juicios políticos

Para la exdipuatada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, el Congreso Nacional está obligado a impulsar juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios señalados en la crisis electoral de 2025. “Es obligado para este congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad”, expresó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a exigir el cumplimiento del marco constitucional. Para Espinoza, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ocho, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, también deben ser enjuiciados.