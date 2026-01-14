Fiscal general ante un eventual juicio político: "Ese es un tema que a mí no me preocupa"

Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, aseguró este miércoles que no le preocupa enfrentar un eventual juicio político y afirmó estar dispuesto a dejar el cargo si así lo decide el Congreso Nacional.

“Yo estoy listo para irme mañana del Ministerio Público”, declaró Zelaya ante medios de comunicación, al ser consultado sobre un posible juicio político en el contexto de investigaciones que desarrolla la Unidad de Delitos Electorales. Añadió que también está preparado para dejar el cargo al finalizar su periodo el 28 de febrero de 2029 y que ese tema corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.

El titular del Ministerio Público reconoció que la actuación de la institución ha generado incomodidad en algunos sectores, pero sostuvo que no retrocederán en la lucha contra la corrupción. “Sé que a muchos les incomoda la manera como estamos actuando, pero es normal. No nos vamos a retroceder en esta lucha”, advirtió.

Zelaya reiteró que, aun si se le notificara un juicio político de forma inmediata, mantendría su postura. “No tengo por qué retroceder en esta lucha”, insistió.

En Honduras, el Congreso Nacional tiene la facultad legal de remover al fiscal general mediante el mecanismo constitucional del juicio político.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con la Ley Especial del Juicio Político, el proceso debe cumplir pasos estrictos y para que la destitución sea efectiva se requiere una mayoría calificada de 86 de los 128 diputados. De no alcanzarse ese número, el funcionario permanece en su cargo.