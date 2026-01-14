¿Con qué funcionarios y sectores se ha reunido Nasry Asfura en su gira por EE UU?

Como parte de su agenda internacional, el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha sostenido una serie de reuniones en Washington con secretarios y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, así como con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y organismos internacionales.
La ronda de encuentros inició con una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. El Departamento de Comercio informó, a través de sus redes sociales, que en el encuentro se abordaron temas relacionados con el comercio, la atracción de inversiones y la cooperación económica entre Estados Unidos y Honduras.
Ese mismo día, Asfura también se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
En la reunión se discutieron asuntos vinculados a las relaciones diplomáticas y el papel de Honduras en la estabilidad regional de Centroamérica.
Asimismo, los vicepresidentes del BID, Anamí Ibáñez y Jordan Schwartz, recibieron al presidente electo en la sede del organismo. Según una publicación de la institución, el encuentro tuvo como objetivo avanzar en áreas prioritarias de colaboración con Honduras.
Como parte de su agenda, Asfura sostuvo además un encuentro con el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, acompañado por la congresista estadounidense María Elvira Salazar, este miércoles 14 de enero.
La agenda incluyó también un acercamiento con el American Jewish Committee (AJC).
En esta reunión, Asfura estuvo acompañado por la canciller entrante, Mireya Agüero, y dialogó con Dina Siegel Vann y Daniela Greene sobre temas de interés común y la importancia de la cooperación internacional en la nueva etapa que inicia el país.
Asfura será investido como presidente de Honduras el próximo 27 de enero, tras ganar las elecciones de noviembre de 2025, en las que recibió el respaldo público del expresidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como “la única opción” para que su administración trabajara con el país centroamericano.
La gira internacional del presidente electo comenzó el domingo 11 de enero, con Estados Unidos como primer destino
En su agenda se contempla la exploración de oportunidades en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, considerados prioritarios para el desarrollo y la competitividad del país.