Cossette López: "Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron"

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, pidió que se realicen juicios políticos de lo contrario serán "cómplices de los que se fueron".

En un mensaje a través de su cuenta de X, López criticó a los que negocian con aquellos que fueron "autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace en 2025".

"Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras", añadió.

De igual forma, recordó que aún no olvida que lleva 105 días bloqueando su clamor de justicia para ella y su hija. "Con una mano estrechan mi mano... y con la otra mecen la cuna".