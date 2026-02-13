  1. Inicio
Cossette López: "Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron"

López pidió juicios políticos y advirtió que quienes negocien serán “cómplices” de la crisis democrática surgida tras las elecciones 2025

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 09:33
Cossette López: Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron

Cossette López recordó que lleva 105 días de bloqueo en los tribunales en su clamor por justicia por ella y su hija.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, pidió que se realicen juicios políticos de lo contrario serán "cómplices de los que se fueron".

En un mensaje a través de su cuenta de X, López criticó a los que negocian con aquellos que fueron "autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace en 2025".

"Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras", añadió.

De igual forma, recordó que aún no olvida que lleva 105 días bloqueando su clamor de justicia para ella y su hija. "Con una mano estrechan mi mano... y con la otra mecen la cuna".

Joel Zelaya busca respaldo en bancada liberal ante rumores de juicio político

Aquí su mensaje íntegro:

"JUICIOS POLÍTICOS. Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025...Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron... y autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace de las elecciones del 2025. Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras. Yo no me olvido... más de 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña... Con una mano estrechan mi mano... y con la otra mecen la cuna".

En los últimos días, al menos tres funcionarios del gobierno anterior han sido señalados en torno a posibles juicios políticos, uno de ellos Marlon Ochoa, consejero del CNE; el fiscal general Johel Zelaya; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

Jorge Cálix adelanta que ya están buscando votos para juicio político a Marlon Ochoa

Hace unos días, el diputado liberal Rashid Mejía presentó una moción en el Congreso Nacional para interpretar a Zelaya por su actuar en el Ministerio Público y su rol en el proceso electoral.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se solidarizó con su compañera López y pidió que se dejen precedentes "claros y firmes" para que la democracia no vuelva a ser amenazada.

