Cossette López: "Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron"

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, pidió que se realicen juicios políticos de lo contrario serán "cómplices de los que se fueron".
En un mensaje a través de su cuenta de X, López criticó a los que negocian con aquellos que fueron "autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace en 2025".
"Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras", añadió.
De igual forma, recordó que aún no olvida que lleva 105 días bloqueando su clamor de justicia para ella y su hija. "Con una mano estrechan mi mano... y con la otra mecen la cuna".
Aquí su mensaje íntegro:
"JUICIOS POLÍTICOS. Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones 2025...Sus tibiezas y sus cálculos, nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron... y autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática que nace de las elecciones del 2025. Si negocian, se consolidarán como enemigos... no tan ocultos, de la democracia y de Honduras. Yo no me olvido... más de 105 días bloqueando que los tribunales den respuesta a mi clamor por justicia, en mi nombre y el de mi niña... Con una mano estrechan mi mano... y con la otra mecen la cuna".
En los últimos días, al menos tres funcionarios del gobierno anterior han sido señalados en torno a posibles juicios políticos, uno de ellos Marlon Ochoa, consejero del CNE; el fiscal general Johel Zelaya; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
Hace unos días, el diputado liberal Rashid Mejía presentó una moción en el Congreso Nacional para interpretar a Zelaya por su actuar en el Ministerio Público y su rol en el proceso electoral.
Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, se solidarizó con su compañera López y pidió que se dejen precedentes "claros y firmes" para que la democracia no vuelva a ser amenazada.