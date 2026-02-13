Joel Zelaya busca respaldo en bancada liberal ante rumores de juicio político

MANO. Que levante la mano quien crea que, si la segunda vuelta existiera y Salvita también hubiera perdido, habría corrido a aceptar la derrota y a felicitar al “papi”.

LUNES. Hombre, ya hoy es viernes y desde el lunes están juramentando a Anduray y nada. ¿Qué estará pasando? Las bases azulejas piden una explicación.

JUICIO. Que cuándo, le preguntan unos chuscos a los diputados -además de baleadas y castración- hablarán del juicio político.

MISA. Las malas lenguas hablan de una misa nocturna, el martes, entre JZ y varios diputados de la bancada liberal. La bulla es que anda buscando protección por lo del juicio político.

PAGAR. Grave esa denuncia de Mireya sobre la contratación de venezolanos, cubanos y mucos en los consulados. Eso es una violación a la seguridad nacional de Honduras y de terceros países -en este caso, Estados Unidos- y el responsable de esos nombramientos debe pagar.

CUENTA. Y esto que todavía no se han dado cuenta de la presencia en estas latitudes de iraníes, rusos y de otras nacionalidades “amigas” del imperio, todos llegados aquí gracias a la Cancillería comandada por el farsante de Quique Reina.

RACHA. A propósito, qué estará esperando la rachaaaa...para cantarle las golondrinas a Quique Reina. ¡Ahhh! y a la ahijada de XC.

COVI. Ya vieron lo que está cobrando Covi por el Canal Seco. Esas son las “gracias” de Libre. La concesionaria está pidiendo nada menos que mil millones por “salarios caídos”, es decir, por el tiempo que Xiomara no los dejó poner casetas en esa vía.

SIT. Ajá, y como la SIT nunca le dio mantenimiento, la carretera ya tiene hoyos, al igual que toda la red vial del país. Pobre, pueblo, pobre...

PGR. La PGR, ahora con Dago Aspra, debería impulsar una ley en el Congreso del Tommy para que toda demanda como esa de Covi sea pagada -de su bolsa- por el funcionario responsable.

RUCU. Quién no sabe aquí que los PGR, en distintos gobiernos, se ponen de acuerdo bajo-bajo con los abogados demandantes y dejan vencer los plazos, para que el Estado pierda los casos y van rucu-rucu.

VALOR. Tiene su valor el farsante de Quique Reina de decir que en el gobierno de Xiomara se preocuparon y trataron a los migrantes con “dignidad” y respeto.

BIEN. Allí le contesta Isaías Zelaya y le dice que trataron “tan bien” a los migrantes que pasaban atacando a Trump, se volaron el tratado de extradición y hasta amenazaron al imperio con mandar al carajo la base de Palmerola.