  1. Inicio
  2. · Sucesos

Balacera en Santa Bárbara: hombre muere tras enfrentarse a policías

En un feroz tiroteo en Santa Bárbara, la DPI abatió a un hombre que los atacó con dos armas. Un agente salvó su vida gracias a su chaleco antibalas

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 08:31
Balacera en Santa Bárbara: hombre muere tras enfrentarse a policías

Murió sospechoso de asesinato, portación ilegal de armas y tráfico de drogas tras atacar a la DPI.

 Foto: redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- En las últimas horas un hombre murió tras ser abatido a disparos por enfrentarse a agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la comunidad de La Tendida, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.

Según el reporte de las autoridades, el fallecido fue identificado como José Elvin Lara Mármol, de 30 años, acusado de del delito de asesinato y requerido desde el pasado 4 de febrero.

Además, agregaron que tenía antecedentes por portación ilegal de armas y tráfico de drogas.

Hombre muere tras tiroteo en colonia Los Alpes

De acuerdo con el informe, el operativo comenzó cuando elementos policiales localizaron a Lara Mármol en su zona de residencia. Sin embargo, lejos de entregarse, el sospechoso de homicidio reaccionó de manera violenta.

El ahora occiso intentó huir del lugar portando rifle y una pistola calibre 40 y un rifle, calibre 22, armas que no dudó en usar en contra de los uniformados.

El fallecido respondía en vida al nombre de José Elvin Lara Mármol.

El fallecido respondía en vida al nombre de José Elvin Lara Mármol.

(Foto: redes sociales)

Ante los disparos, los agentes no dudaron en reaccionar, repeliendo el ataque para salvaguardar sus vidas. En el intercambio de disparos, el sospechoso recibió impactos de bala en varias partes de su cuerpo, quedando muerto al instante.

El tiroteo estuvo a punto de cobrar la vida de un agente de la policía, luego de recibir un impacto directo a la altura del pecho, afortunadamente, el uniformado portaba chaleco antibalas que le salvó la vida.

Tras el cese del enfrentamiento, el cuerpo de Elvis Zamora quedó tendido en la calle, mientras que las autoridades acordonaron la escena y decomisar las armas.

"Se decomisaron dos armas de fuego calibre 40 y un fusil calibre 22, las cuales fueron remitidas ante el Ministerio Público para los peritajes correspondientes", informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial.

Las autoridades manifestaron que la escena fue asegurada conforme a protocolo y que el caso ahora está en manos del Ministerio Público.

Comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad ante los hechos.

Comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad ante los hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias