Balacera en Santa Bárbara: hombre muere tras enfrentarse a policías

Santa Bárbara, Honduras.- En las últimas horas un hombre murió tras ser abatido a disparos por enfrentarse a agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la comunidad de La Tendida, en el municipio de Protección, Santa Bárbara.
Según el reporte de las autoridades, el fallecido fue identificado como José Elvin Lara Mármol, de 30 años, acusado de del delito de asesinato y requerido desde el pasado 4 de febrero.
Además, agregaron que tenía antecedentes por portación ilegal de armas y tráfico de drogas.
De acuerdo con el informe, el operativo comenzó cuando elementos policiales localizaron a Lara Mármol en su zona de residencia. Sin embargo, lejos de entregarse, el sospechoso de homicidio reaccionó de manera violenta.
El ahora occiso intentó huir del lugar portando rifle y una pistola calibre 40 y un rifle, calibre 22, armas que no dudó en usar en contra de los uniformados.
Ante los disparos, los agentes no dudaron en reaccionar, repeliendo el ataque para salvaguardar sus vidas. En el intercambio de disparos, el sospechoso recibió impactos de bala en varias partes de su cuerpo, quedando muerto al instante.
El tiroteo estuvo a punto de cobrar la vida de un agente de la policía, luego de recibir un impacto directo a la altura del pecho, afortunadamente, el uniformado portaba chaleco antibalas que le salvó la vida.
Tras el cese del enfrentamiento, el cuerpo de Elvis Zamora quedó tendido en la calle, mientras que las autoridades acordonaron la escena y decomisar las armas.
"Se decomisaron dos armas de fuego calibre 40 y un fusil calibre 22, las cuales fueron remitidas ante el Ministerio Público para los peritajes correspondientes", informó la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado oficial.
Las autoridades manifestaron que la escena fue asegurada conforme a protocolo y que el caso ahora está en manos del Ministerio Público.