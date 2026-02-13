Balacera en Santa Bárbara: hombre muere tras enfrentarse a policías

Santa Bárbara, Honduras.- En las últimas horas un hombre murió tras ser abatido a disparos por enfrentarse a agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la comunidad de La Tendida, en el municipio de Protección, Santa Bárbara. Según el reporte de las autoridades, el fallecido fue identificado como José Elvin Lara Mármol, de 30 años, acusado de del delito de asesinato y requerido desde el pasado 4 de febrero. Además, agregaron que tenía antecedentes por portación ilegal de armas y tráfico de drogas.

De acuerdo con el informe, el operativo comenzó cuando elementos policiales localizaron a Lara Mármol en su zona de residencia. Sin embargo, lejos de entregarse, el sospechoso de homicidio reaccionó de manera violenta. El ahora occiso intentó huir del lugar portando rifle y una pistola calibre 40 y un rifle, calibre 22, armas que no dudó en usar en contra de los uniformados.