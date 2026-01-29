Un muerto y un herido en enfrentamiento entre policías y pandilleros en Ciudad España

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre murió y otro resultó gravemente herido luego de un intercambio de disparos registrado en el sector de Ciudad España, en el Valle de Amarateca, al norte del Distrito Central, durante una intervención de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con informes preliminares, agentes policiales atendieron una alerta recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 que anunciaba sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al desplazarse al lugar para verificar la denuncia, los uniformados fueron atacados por varios individuos armados, lo que desencadenó un enfrentamiento.

Durante el tiroteo, dos personas resultaron heridas. Uno de los individuos, quien presentaba lesiones de extrema gravedad, falleció mientras era trasladado en una patrulla policial hacia un centro asistencial. El segundo herido fue evacuado de emergencia y permanece bajo atención médica en el Hospital Escuela , donde su estado de salud se reporta como delicado. Las autoridades informaron que ambos hombres presentaban tatuajes asociados a la pandilla 18 y que, de manera preliminar, se presume que participaron directamente en el ataque contra los agentes, quienes respondieron para salvar su integridad. Hasta el momento, las identidades del fallecido y del herido no han sido confirmadas oficialmente. El cuerpo del occiso fue remitido a la morgue capitalina para los procedimientos de ley.