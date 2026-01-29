  1. Inicio
Choque deja a una mujer muerta en Copán

Silvia Cáceres Villeda, víctima del fatal accidente, residía en la comunidad de La Majada, en el municipio de San Juan de Opoa

El vehículo en el que viajaba la víctima junto a su sobrino.

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer fallecida y un joven herido dejaron un choque entre dos vehículos la mañana de ayer en la carretera CA-11, en el tramo que del sector de El Pinal, municipio de San Juan de Opoa, Copán, conduce hacia Santa Rosa.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Silvia Cáceres Villeda, originaria y residente de la comunidad de La Majada.

Según relataron sus parientes, la mujer se desplazaba en un vehículo turismo verde, acompañada de su sobrino Fredy Naín Villeda, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

El conductor del otro vehículo, una camioneta, resultó ileso. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que llegaron al lugar información que investigan las causas del accidente para determinar responsabilidades.

Solo el miércoles, el país reportó al menos tres muertes producto de accidentes viales.

