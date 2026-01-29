Choque deja a una mujer muerta en Copán

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer fallecida y un joven herido dejaron un choque entre dos vehículos la mañana de ayer en la carretera CA-11, en el tramo que del sector de El Pinal, municipio de San Juan de Opoa, Copán, conduce hacia Santa Rosa.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Silvia Cáceres Villeda, originaria y residente de la comunidad de La Majada.