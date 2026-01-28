Marathón vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada de este miércoles en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras cerrará el telón en el estadio Francisco Morazán, a partir de las 7:30 de la noche, con un duelo que promete intensidad y buen ritmo. Marathón saldrá al césped con la misión de mostrar una versión más agresiva en ataque, buscando sumar de a tres para irse posicionando entre los mejores en el arranque del campeonato.