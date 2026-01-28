Marathón vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada de este miércoles en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras cerrará el telón en el estadio Francisco Morazán, a partir de las 7:30 de la noche, con un duelo que promete intensidad y buen ritmo. Marathón saldrá al césped con la misión de mostrar una versión más agresiva en ataque, buscando sumar de a tres para irse posicionando entre los mejores en el arranque del campeonato.
Enfrente estará Juticalpa FC, que llega con la motivación en alto luego de iniciar el certamen con el pie derecho, tras imponerse al CD Choloma en condición de visitante. El conjunto olanchano intentará ratificar ese buen inicio y demostrar que puede competirle de tú a tú al actual subcampeón del país.
Alineaciones confirmadas
Datos del partido
Hora: 7:30 AM.
Estadio: Francisco Morazán.
Transmite: TVC.