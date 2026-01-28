Chica y diputado sorprenden, lo que pasó con José Mario Pinto y tropiezo de Olimpia ante Olancho

Olimpia empató 1-1 en su visita al Olancho FC. Así se vivió el partido; al final hubo problema entre aficionados.
Olimpia se instaló desde tempranas horas en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas para enfrentar al Olancho FC.
Todos los reflectores apuntaron a José Mario Pinto, mediocampista merengue que tendría contadas las horas en el club y se convertiría en nuevos fichaje del Banfield de Argentina.
Samuel García, presidente de Olancho FC, se refirió a la polémica de Rodrigo de Olivera, quien está a punto de fichar por Motagua en medio de disputas legales.
Los aficionados de los potros llegaron bien identificados para apoyar a su equipo en partidazo por Liga Nacional.
Esta hermosa olanchana se robó todas las miradas por su impresionante belleza.
La Policía Nacional blindó el Juan Ramón Brevé desde tempranas horas.
Edwin Rodríguez aprovechó para tomarse fotos con los aficionados en su llegada al estadio.
Así fue la llegada de los jugadores de potros para enfrentar al campeón de Liga Nacional.
¡HERMOSAS! Las bellas edecanes que se robaron el show en la previa del juego.
Esta guapa aficionada sigue al Olimpia en todos su partidos y así fue captada por el lente de EL HERALDO.
José Mario Pinto viendo al cielo previo al arranque del partido. ¿Será su último juego como futbolista del Olimpia?
La afición del Olancho FC celebró el aniversario de fundación de su equipo.
Los aficionados de los potros llevaron esta linda manta gigante con el escudo de su equipo.
El diputado Jorge Cálix es fanático del Olancho FC y hoy estuvo apoyándolo ante Olimpia.
Este fue el 11 titular de Olimpia: Edrick Menjívar, Carlos Sánchez, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Kevin Güity, Raúl García, Jorge Álvarez, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché y Jerry Bengtson.
Así salió Olancho FC: Harold Fonseca, Oscar Almendarez, Juan Lasso, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Jorlián Sánchez, Cristian Cálix, Carlos Argueta, Juan Delgado, Marlon Ramírez y Nelson Múñoz.
El partido entre Olancho FC y Olimpia arrancó a las 5:30 de la tarde con mucha intensidad.
Las broncas no pueden faltar en este tipo de juegos.
Al minuto 33, Deyron Martínez fue expulsado por esta fuerte falta contra el jugador Kevin Güity de Olimpia.
Las asistencias tuvieron que ingresar de inmediato para atender a Kevin Güity por la fuerte entrada.
Jorge Benguché fue el anotador del primer gol del Olancho FC vs Olimpia. El "toro" anotó de cabeza tras el centro del "mango" y desvío de Nelson Muñoz.
Al minuto 60, Carlos Argueta soltó un potente remate, Edrick Menjívar no pudo controlar el balón y Clayvin Zúniga puso el empate 1-1.
El marcador no se volvió a mover y el partido terminó 1-1. Olimpia tropezó de visita en el Juan Ramón Brevé.
Tras el final del partido, integrantes de la barra del Olimpia tuvieron un pequeño inconveniente.
La Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar que la situación pasara a más.
Los aficionados se mostraron molestos en una de las gradería del Juan Ramón Brevé.
El rostro de Espinel al ver que su equipo dejó escapar los 3 puntos.