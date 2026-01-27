Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa

El mercado de fichajes del fútbol hondureño todavía no se cierra y equipos como Olimpia y Marathón, quienes pelearon el título, están buscando reforzar sus filas a última hora
Edwin Solany Solano firmó por un año con los colores del Platense de Puerto Cortés. El atacante llega procedente del Olimpia.
Hesler Díaz, exjugador del CD Choloma, fue presentado como nuevo futbolista de Leones HT6 de la Liga de Ascenso de Honduras.
Además del Oporto de Portugal, reportes ingleses informan que el Bristol de la segunda división también está interesado en fichar al atacante hondureño.
Rodrigo Auzmendi es uno de los delanteros del momento en Argentina, tiene un ochenta por ciento cerrado su pase al Rosario Central, según informa el periodista César Luis Merlo.
El lateral zurdo Elmer Guity fue presentado oficialmente por Lobos UPNFM de Tegucigalpa.
Marlon Peña fue anunciado como nuevo asistente técnico de Leones HT6, club de Liga de Ascenso de Honduras. Peña viene de dirigir al Independiente de Siguatepeque.
Jorge Pineda, extécnico del Choloma, es el nuevo entrenador de Leones HT6. Fue anunciado oficialmente.
Bruno Veglio estaría en órbita de Olimpia para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf. Veglio es volante, tiene 27 años, es uruguayo y está sin equipo.
Reportes indican que Kervin Arriaga no saldrá del Levante en el mercado de invierno en Europa. El futbolista hondureño se mantendrá en la Liga de España ante interés del Genoa de Italia.
Diego Ledesma, exjugador del Motagua, se sumará a las filas del Juticalpa de la Liga Nacional de Honduras.
Motagua y Rodrigo de Olivera ya tienen todo listo para hacer el anuncio oficial, foto, texto de presentación, video y hasta el dorsal 19 que utilizará el delantero uruguayo para este 2026, quien vestirá finalmente la camisa del Ciclón Azul luego de semanas de suspenso.
César Guillén fue oficializado como nuevo fichaje de Leones HT6 de la Liga Nacional de Ascenso. El atacante tiene experiencia en Olancho FC, Juticalpa, Vida y Lobos UPNFM.
El futbolista hondureño Joseph Rosales podría recalar a Inglaterra, concretamente por el West Bromwich de la segunda división de Inglaterra. El defensor tiene una cláusula para salir del Austin de la MLS.
Real España cedió al volante hondureño Moisés Alvarado, quien se convirtió en nuevo refuerzo del CD Choloma. Anteriormente militó en Deportes Savio.
En las últimas horas, el volante argentino Juan Ignacio Goyeneche fue ofrecido al Olimpia y Marathón. Tiene 24 años de edad y militó en el Midland, San Lorenzo e Italiano de Argentina.