  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa

El mercado de fichajes del fútbol hondureño todavía no se cierra y equipos como Olimpia y Marathón, quienes pelearon el título, están buscando reforzar sus filas a última hora

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 18:37
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
1 de 16

El mercado de fichajes del fútbol hondureño todavía no se cierra y equipos como Olimpia y Marathón, quienes pelearon el título, están buscando reforzar sus filas a última hora
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
2 de 16

Edwin Solany Solano firmó por un año con los colores del Platense de Puerto Cortés. El atacante llega procedente del Olimpia.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
3 de 16

Hesler Díaz, exjugador del CD Choloma, fue presentado como nuevo futbolista de Leones HT6 de la Liga de Ascenso de Honduras.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
4 de 16

Además del Oporto de Portugal, reportes ingleses informan que el Bristol de la segunda división también está interesado en fichar al atacante hondureño.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
5 de 16

Rodrigo Auzmendi es uno de los delanteros del momento en Argentina, tiene un ochenta por ciento cerrado su pase al Rosario Central, según informa el periodista César Luis Merlo.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
6 de 16

El lateral zurdo Elmer Guity fue presentado oficialmente por Lobos UPNFM de Tegucigalpa.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
7 de 16

Marlon Peña fue anunciado como nuevo asistente técnico de Leones HT6, club de Liga de Ascenso de Honduras. Peña viene de dirigir al Independiente de Siguatepeque.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
8 de 16

Jorge Pineda, extécnico del Choloma, es el nuevo entrenador de Leones HT6. Fue anunciado oficialmente.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
9 de 16

Bruno Veglio estaría en órbita de Olimpia para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf. Veglio es volante, tiene 27 años, es uruguayo y está sin equipo.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
10 de 16

Reportes indican que Kervin Arriaga no saldrá del Levante en el mercado de invierno en Europa. El futbolista hondureño se mantendrá en la Liga de España ante interés del Genoa de Italia.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
11 de 16

Diego Ledesma, exjugador del Motagua, se sumará a las filas del Juticalpa de la Liga Nacional de Honduras.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
12 de 16

Motagua y Rodrigo de Olivera ya tienen todo listo para hacer el anuncio oficial, foto, texto de presentación, video y hasta el dorsal 19 que utilizará el delantero uruguayo para este 2026, quien vestirá finalmente la camisa del Ciclón Azul luego de semanas de suspenso.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
13 de 16

César Guillén fue oficializado como nuevo fichaje de Leones HT6 de la Liga Nacional de Ascenso. El atacante tiene experiencia en Olancho FC, Juticalpa, Vida y Lobos UPNFM.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
14 de 16

El futbolista hondureño Joseph Rosales podría recalar a Inglaterra, concretamente por el West Bromwich de la segunda división de Inglaterra. El defensor tiene una cláusula para salir del Austin de la MLS.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
15 de 16

Real España cedió al volante hondureño Moisés Alvarado, quien se convirtió en nuevo refuerzo del CD Choloma. Anteriormente militó en Deportes Savio.
Fichajes: Olimpia busca uruguayo y se disputa argentino con Marathón, ex Motagua a Juticalpa
16 de 16

En las últimas horas, el volante argentino Juan Ignacio Goyeneche fue ofrecido al Olimpia y Marathón. Tiene 24 años de edad y militó en el Midland, San Lorenzo e Italiano de Argentina.
Cargar más fotos