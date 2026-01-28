Linda influencer hondureña se codea con jugadores del Real Madrid: ¿Quién es ella?

Hondureña acapara los reflectores internacionales al conocer a jugadores del Real Madrid en España. Te contamos quién es ella y el mensaje que dejó en sus redes sociales.
Nuni Joya es una reconocida tiktoker que nació en Sevilla, España, pero de padres hondureños. Actualmente vive un momento único, cumpliendo un sueño que muchos fanáticos del fútbol solo podrían imaginar.
Aunque nació en España, Nuni vivió en Honduras hasta los 18 años, luego de que sus padres decidieran regresar al país. Hoy, su historia da un giro especial al verla disfrutar de una experiencia que marca un antes y un después en su vida.
Nuni Joya estudió en Madrid, España, la carrera de Gestión Deportiva. El fútbol es su gran pasión, además de que es muy buena para jugar, aunque no lo hizo profesionalmente.
Nuni Joya es una apasionada por el fútbol y más por el Real Madrid, el equipo de sus amores. Su contenido le abrió muchas puertas y en especial una, trabajar con una de las marcas más reconocidas, Adidas.
Nuni Joya es una tiktoker hondureña que comparte contenido relacionado al Real Madrid y otros temas, pero más del equipo de sus amores.
La hondureña tuvo la oportunidad de viajar a Lille Francia, donde el Real Madrid disputará su segundo juego de Champions. Lo más increíble de todo es que la hondureña viajó en el mismo avión de los jugadores merengues. Sin duda un sueño.
Cuando estaba en Honduras, Nuni Joya nunca escondió su amor por el Olimpia, el equipo más ganador del fútbol catracho. Incluso, estando en España ha viajado a Honduras para ver los partidos del Rey León.
Nuni Joya ha hecho un anuncio que la emocionó mucho previo al partido de Real Madrid, el equipo de sus amores, ante Benfica en la UEFA Champions League.
“Aquí armando mi maleta para viajar con el Madrid y Adidas”, contó Nuni Joya. “Me escribieron de Adidas y el Real Madrid para viajar con el equipo a Lisboa. No habían ni terminado de escribir el mensaje y yo ya estaba lista para ir al partido de Champions”.
La emoción no se le baja: “Voy a Lisboa para ver el partido de Champions League contra el Benfica. O sea que voy a ver a Mou”, expresó entre risas, todavía sin creerse que va a viajar con el Real Madrid para un partido tan importante.
Pero no todo es color de rosa: “Tengo un problema porque le dijeron lo peor que le pueden decir a una mujer: solo puedes llevar un equipaje de mano”, dijo Nuni, entre risas, explicando el dilema que tenía previo al viaje.
Entre bromas, agregó: “Decime, ¿cómo le digo yo al Madrid: ‘hey, no lleven la maleta de Mbappé que yo tengo que llevar una grande’? Como que no, ¿verdad?”, comentó divertida en su video.
Y cerró emocionada: “Voy a pasar mi cumpleaños con el equipo. Voy a llorar, mi vida es un sueño. Yo de siete años no me lo creería. En mi cabeza eso significa que Kiki, Jude y compañía me van a cantar happy birthday”, dijo feliz.
Cabe mencionar que Nuni Joya cumple años este 29 de enero, es decir, la hondureña estará viajando de regreso a España con los jugadores de Real Madrid y comenzará su nuevo año en el avión.
Nuni ya se encuentra en Benfica y no dudó en capturar el momento al sacarse fotos con el argentino Franco Mastantuono.
Además, aprovechó la ocasión para tomarse fotografías con la máxima estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, convirtiendo el momento en el regalo perfecto de cumpleaños.