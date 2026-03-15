Jessie Buckley gana el Oscar a Mejor actriz por Hamnet y se convierte en la primera irlandesa en lograrlo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jessie Buckley se alzó con el Oscar a Mejor actriz en la 98.ª edición de los Premios de la Academia por su trabajo en Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O'Farrell dirigida por Chloé Zhao.
Con este galardón, la actriz irlandesa de 36 años entra en la historia como la primera representante de su país en ganar esta categoría, aunque Irlanda contaba con antecedentes notables. Saoirse Ronan había acumulado tres nominaciones y Ruth Negga una.
En Hamnet, Buckley interpreta a Agnes Shakespeare, esposa del dramaturgo William Shakespeare, encarnado por Paul Mescal. La actriz superó en la votación a Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue y Renate Reinsve por Sentimental Value.
La victoria no llegó por sorpresa. Buckley había dominado la temporada de premios con victorias en los Bafta, los Globos de Oro, los Critics Choice y los premios del Sindicato de Actores.
Era su segunda nominación al Oscar, tras la candidatura a mejor actriz de reparto por The Lost Daughter.