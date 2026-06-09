Keyrol Figueroa ya conoce la decisión del Liverpool sobre su futuro

El joven delantero de 19 años atraviesa un momento clave en su crecimiento profesional y existía expectativa sobre la decisión que tomaría el Liverpool FC de la Premier League respecto a su continuidad dentro de la institución tras finalizar su respectivo contrato.

Liverpool, Inglaterra .- Luego de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera al debutar con la Selección de Honduras en el amistoso ante Argentina, la atención se centró en el futuro de Keyrol Figueroa .

El atacante catracho, hijo del histórico exdefensor y excapitán hondureño Maynor Figueroa, disputó todo el segundo tiempo frente a la campeona del mundo en el Kyle Field de Texas, dejando una grata impresión y sumando una experiencia valiosa en su camino hacia el fútbol de élite. Mientras tanto, en Inglaterra se esperaba una resolución sobre su situación contractual.

La respuesta llegó. El Liverpool FC anunció en su sitio web oficial una actualización sobre varios jugadores de su academia y confirmó que presentará una oferta de nuevo contrato a Keyrol Figueroa, demostrando la confianza que mantiene en el potencial del delantero hondureño. En el mismo comunicado, el club inglés informó sobre la salida de otros futbolistas y la continuidad de algunos talentos jóvenes.

Figueroa viene de firmar una destacada campaña en la Premier League 2 con la Sub-21 del Liverpool, donde anotó 11 goles en 14 partidos disputados de los 20 posibles. Sus actuaciones lo convirtieron en una de las principales referencias ofensivas de las categorías inferiores de los "Reds" durante la temporada.

Además de su producción goleadora, el atacante también estuvo convocado al banquillo del primer equipo en un partido de la Carabao Cup ante el Crystal Palace, una señal de que su progresión no ha pasado desapercibida dentro del club.

Ahora, con la posibilidad de extender su vínculo con el Liverpool y tras dar sus primeros pasos con la Selección Mayor de Honduras, Keyrol continúa consolidando un prometedor presente y un futuro lleno de expectativas.