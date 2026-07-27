Hombre fingió su secuestro y exigía L1 millón a su propia esposa en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- "Si lo quieren volver a ver tienen que pagar un millón", eran los mensajes que enviaba Marvin Rolando Ocampo, un hondureño que engañó a su esposa para hacerle creer que había sido secuestrado.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestro (UNAS), Ocampo Hernández, de 36 años, habría simulado haber sido privado de libertad el pasado sábado cuando salió de su trabajo en el bulevar del Norte.
Según el informe policial, el hombre habría enviado mensajes y realizado llamadas telefónicas a su esposa para hacerle creer esa versión y exigirle esa fuerte cantidad de dinero.
Ante las amenazas, la esposa acudió a las autoridades para interponer la denuncia y solicitar ayuda para ubicarlo.
Agentes de la DPI realizaron el seguimiento de los mensajes y llamadas que permitieron localizar a Ocampo Hernández en la colonia San Carlos, al este de San Pedro Sula, mientras se conducía en su vehículo.
Además, le decomisaron el teléfono celular que presuntamente era utilizado para enviar las comunicaciones y realizar las llamadas a su esposa.
Ocampo Hernández será remitido al Ministerio Público por el delito de simulación de un delito inexistente, mientras continúan las diligencias correspondientes.