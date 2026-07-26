Exmagistrado lamenta que ambiente político no favorece segunda vuelta electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El exmagistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dennis Gómez, afirmó que “actualmente no existe el ambiente político en el Congreso Nacional para aprobar una reforma constitucional que permita implementar la segunda vuelta electoral”. Detalló que “aunque la propuesta ha sido discutida en distintos sectores, las condiciones políticas no favorecen su aprobación, ya que requiere al menos 86 votos” en el Poder Legislativo y ser ratificada en la próxima legislatura. “Los partidos políticos hacen uso de la moral de la situación; desde la oposición interpretan de una manera y, cuando son gobierno, interpretan de otra”, reprochó el exmagistrado electoral.

La propuesta busca, entre otras cosas, garantizar la legitimidad democrática para el presidente electo, evitar crisis de gobernabilidad y mitigar el debilitamiento del sistema bipartidista tradicional. El tema tomó más fuerza tras los resultados electorales de las generales de noviembre de 2025, cuando Nasry Asfura ganó la presidencia de Honduras por 0.72 puntos porcentuales sobre los resultados del candidato liberal, Salvador Nasralla. Para Gómez, este tema es de interés nacional, aunque dijo que hay otro más importante: la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Ante esa situación propuso que “los miembros de las mesas sean ciudadanos y no representantes de partidos políticos, mientras que las fuerzas políticas participen únicamente como fiscales”.

“Si no sucede eso, la Junta Receptora de Votos seguirá siendo el caldo de cultivo para las denuncias de fraude electoral”, explicó Gómez, refiriéndose a los casos registrados en los procesos electorales de Honduras. La normativa actual habla de que la JRV son integradas por los tres partidos mayoritarios (Nacional, Liberal y Libertad y Refundación), quienes ocupan los cargos de presidente, secretario y escrutador, mientras los dos cargos vocales son otorgados a partidos minoritarios, lo que abre la puerta para que exista tráfico de credenciales. Gómez, además, propuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) desarrolle su propio sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con apoyo de la academia, para evitar seguir destinando cientos de millones de lempiras en la contratación de empresas externas y que eso sea una condicionante para que se realicen los comicios, como ocurrió el año pasado.

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