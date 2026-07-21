REDH pide que reformas electorales sean prioridad en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) manifestó este martes a través de un pronunciamiento su preocupación por la falta de voluntad política para la discusión y aprobación de reformas electorales en el Congreso Nacional.

"Los procesos electorales en Honduras, especialmente en las ultimas dos décadas, han experimentado un proceso de deterioro en lo referente a la confianza institucional, así como el cuestionamiento de los resultados oficiales, lo que ha provocado, además de incertidumbre, mayor erosión de la credibilidad y confianza en el sistema electoral en su conjunto. Las elecciones del año 2025 agregaron, además: descoordinación interinstitucional, falta de cumplimiento del cronograma electoral aprobado, injerencia política partidaria extrema, e intentos de suplantación institucional, poniendo en dudas e invadiendo las competencias y los mandatos de ley", ante ello la REDH insta a las autoridades a aprobar las reformas electorales en esta primera legislatura.

La organización, ve con preocupación que "después de cuatro décadas, los procesos electorales no deberían ser motivo de incertidumbre, confrontación política y social, y menos crisis por política. Sin embargo, después de trece procesos electorales (1980-2025), cada uno de ellos ha ido sumando debilidades y arbitrariedades que han hecho de las elecciones un proceso donde lo que prevalece es la incertidumbre, las dudas y la confrontación".

Cuestionó que las reformas electorales realizadas durante estos años, han resultados insuficientes, desde el voto domiciliario, hasta la papeleta separada para elegir la primera magistratura de la nación, diputaciones y alcaldías; tampoco ha sido suficiente el enorme presupuesto que se asigna tanto a las elecciones primarias como a las elecciones generales. También han resultado irrelevantes por el mal uso o la manipulación intencionada, el uso de tecnología de punta para la biometría y la Transmisión Rápida de Resultados Electorales (TREP).

En el pronunciamiento también señalan que "tras haber entregados informes de las elecciones 2025, el tiempo para proponer, discutir y aprobar las reformas transcurre y la promesa de los políticos de aprobar reformas electorales no se cumple porque se priorizan otros temas de la agenda legislativa”.

La Red por la Equidad Democrática de Honduras (REDH) observa con preocupación, la posición de diputados de diferentes partidos que ponen en duda la disposición (voluntad) partidaria para aprobar las reformas electorales en esta primera legislatura.