Bancada liberal presentará la próxima semana contrapropuesta a reformas de Ley Eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- El debate sobre la Ley General de la Industria Eléctrica en el Congreso Nacional continuará paralizado durante esta semana a solicitud expresa de la bancada del Partido Liberal. La bancada rojiblanca condicionó la discusión del dictamen a la elaboración de un documento alternativo orientado a rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) sin incurrir en la privatización de los activos estatales. ​La decisión de detener la agenda legislativa en este tema responde a una revisión profunda impulsada por los congresistas liberales, quienes manifestaron su disconformidad con artículos específicos del proyecto presentado por la bancada del Partido Nacional.

Desde la junta directiva y el bloque parlamentario se notificó que la iniciativa no se someterá a discusión en el pleno hasta que se consolide el texto final. ​"Este tema está detenido a solicitud de la bancada del Partido Liberal, el Partido Nacional presentó un proyecto de ley, nosotros creemos que debe reforzarse, que debe mejorarse. No estamos conformes con algunos artículos", manifestó Jhosy Toscano, diputado del Partido Liberal y vicepresidente del Congreso Nacional. ​La estrategia de la bancada liberal busca redefinir los puntos críticos de la normativa para evitar un impacto negativo en la soberanía de la estatal eléctrica.