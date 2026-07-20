Bancada del Partido Liberal ultima contrapropuesta técnica para reformar la Ley Eléctrica

Los liberales conformaron una comisión especial encargada de estructurar el documento final que recogerá la postura institucional del partido.

La bancada del Partido Liberal se encuentra ultimando los detalles de una contrapropuesta técnica que presentará al pleno legislativo, con el objetivo de reformar el dictamen que se encuentra congelado tras haber superado sus primeros dos debates en el hemiciclo.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional retoma sus actividades este martes, pero el debate sobre la Ley General de la Industria Eléctrica tomará un nuevo rumbo, ya que las fuerzas políticas no han hecho contrapropuestas a estas reformas.

La estrategia busca replantear varios artículos para garantizar la protección del patrimonio público y la sostenibilidad operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) antes de dar paso a su votación definitiva.

"La bancada no ha discutido todavía la contrapropuesta. Tenemos entendido que será entre mañana y pasado en una sesión de bancada o nos van a dar los primeros avances sobre un planteamiento técnico que nos quiere hacer una comisión especial que se nombró para tal efecto y lo más probable es que esta semana no se esté discutiendo la reforma y que todavía pidamos un compás de espera", reveló Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal.

El pilar central de la propuesta que alistan los liberales se enfoca en la figura jurídica de las unidades administrativas que operarán en el sector.

Para la bancada rojiblanca es indispensable que el Estado mantenga el dominio absoluto y la toma de decisiones dentro de la gobernanza corporativa de la estatal eléctrica.

Entre los planteamientos técnicos que afianza la comisión figura la opción de suprimir el modelo de sociedades anónimas en el dictamen para dar paso a esquemas de alianzas público-privadas de mayor transparencia.

Asimismo, la bancada exige precisar los mecanismos para la construcción de la tarifa eléctrica y definir el esquema bajo el cual el Estado absorberá los subsidios energéticos.

"Los puntos más importantes son en relación con las sociedades anónimas, que la ENEE quede bien claro y establecido que no va a perder el control de las mismas, que sería la ENEE la presidente de la junta directiva, o eliminar las sociedades anónimas y volver las sociedades público-privadas", sostuvo Umaña.

Otro eje sustancial de la contrapropuesta aborda la revalorización de los activos de la ENEE. Aunque los legisladores reconocen que el marco normativo propuesto prohíbe explícitamente la privatización de los bienes estatales, consideran urgente incorporar reglas claras sobre quiénes y bajo qué parámetros técnicos se llevará a cabo el avalúo de la infraestructura nacional.

A pesar de las gestiones del oficialismo por acelerar el trámite de la normativa en el pleno, el avance de la ley sigue condicionado a la entrega formal de estos planteamientos técnicos. El diálogo político entre las distintas bancadas permanece detenido mientras se socializa la iniciativa liberal.

"No tenemos en este momento ninguna solución, no hay los consensos oportunos y no creemos que esta semana se discuta", aseveró el congresista liberal.

Frente a los señalamientos del sector gubernamental sobre la urgencia de aprobar la ley para frenar las severas pérdidas diarias en la estatal energética, en las filas del Partido Liberal sostienen que la solución a la crisis debe construirse con rigor técnico y no bajo presiones políticas ni de tiempo.

La bancada solicitará al pleno del Congreso Nacional un compás de espera prudencial para socializar la contrapropuesta con la directiva y las demás fuerzas políticas una vez que la comisión especial entregue los avances finales.