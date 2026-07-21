Diputados regresan al Congreso tras receso y reformas a la ENEE siguen sobre la mesa

Teguicgalpa, Honduras.- Los parlamentarios hondureños retornan a sus labores en el hemiciclo legislativo este martes 21 de julio, tras un mes de receso. Entre los temas pendientes de la agenda continúa la reforma que busca "modernizar" a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Carlos Ledesma, secretario del Congreso Nacional, confirmó que para este martes 21 de julio fueron convocados por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano. Los 128 diputados de las diferentes bancadas deberán acudir al Congreso Nacional a las 4:00 de la tarde, hora en la que se fijó el inicio de las sesiones extraordinarias.

"A las 12 del mediodía se convocó a una reunión de directiva y jefes de bancada donde se van a estar tratando los diferentes temas para que posteriormente sean debatidos en el Congreso Nacional", informó Ledesma. Respecto a las reformas a la ENEE, Ledesma confirmó que la bancada del Partido Liberal aún no ha presentado una contrapropuesta ni los cambios que sugieren a la iniciativa de ley. "Este fue un acuerdo al que se llegó no solo con el Partido Liberal, sino con todas las bancadas que conforman el Congreso Nacional, donde se está esperando para que presenten a la comisión de dictamen, que preside el diputado Milton Puerto, las diferentes reformas que ellos quieran para que sea discutida en el último y tercer debate", explicó. Ledesma recalcó que las reformas al sector eléctrico son urgentes, ya que, según señaló, el pueblo hondureño "no puede seguir perdiendo 50 millones diarios de lempiras, porque al final es el hondureño que pagamos esta deficiencia que tiene la ENEE". El oficialismo está a la espera de que las reformas sean presentadas lo más pronto posible para que sean discutidas en el Congreso Nacional y posteriormente aprobadas. Ledesma confirmó que cuentan con 49 votos del Partido Nacional y que se necesitan 65 votos para aprobar la iniciativa. Sin embargo, indicó que las bancadas han solicitado un compás de espera, aunque, según explicó, el presidente del Congreso Nacional busca que la propuesta sea aprobada con la mayoría de votos.

A la espera del Partido Liberal