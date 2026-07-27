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Tras voraz incendio, mueren dos hermanitos en una casa en Victoria, Yoro

Los hermanos Leonel y Lyana Murillo García fallecieron tras permanecer hospitalizados por las graves quemaduras sufridas en el incendio de su vivienda

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 16:03
Tras voraz incendio, mueren dos hermanitos en una casa en Victoria, Yoro

El fuego acabó con las vidas de Leonel y Lyana Murillo García mientras dormían.

 Foto: Redes sociales

Victoria, Yoro.- Una tragedia enluta a la comunidad de El Bálsamo, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, tras confirmarse el fallecimiento de dos hermanitos en un voraz incendio que consumo la vivienda donde dormían.

Las víctimas del fatal incidente respondían a los nombres de Leonel Murillo García, de 3 años, y Lyana Murillo García, de 5, quienes permanecían hospitalizados debido a las graves quemaduras que sufrieron durante el incendio de su vivienda.

De inmediato, los menores fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ambos perdieron la vida, confirmado por las autoridades correspondientes.

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El fallecimiento de Leonel y Lyana causó preocupación entre los pobladores de la comunidad, debido a la severidad de las quemaduras que presentaban los pequeños.

Con la muerte de los dos menores, la tragedia conmociona a la comunidad de El Bálsamo, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se originó el incendio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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