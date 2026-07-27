Tras voraz incendio, mueren dos hermanitos en una casa en Victoria, Yoro

Victoria, Yoro.- Una tragedia enluta a la comunidad de El Bálsamo, en el municipio de Victoria, departamento de Yoro, tras confirmarse el fallecimiento de dos hermanitos en un voraz incendio que consumo la vivienda donde dormían.

Las víctimas del fatal incidente respondían a los nombres de Leonel Murillo García, de 3 años, y Lyana Murillo García, de 5, quienes permanecían hospitalizados debido a las graves quemaduras que sufrieron durante el incendio de su vivienda.

De inmediato, los menores fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, ambos perdieron la vida, confirmado por las autoridades correspondientes.