Conductor evita tragedia tras perder los frenos en El Picachito: "Gracias a Dios estaba esa piedra ahí"

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente estuvo a punto de convertirse en una tragedia la mañana de este lunes en la cuesta de El Picachito, en la capital de Honduras, luego de que un vehículo sufriera una falla en el sistema de frenos mientras subía por la pendiente.
El conductor, identificado como Alexander Lanza, técnico en instalación de cable, al percatarse que no iba a lograr frenar decidió estrellar el vehículo contra un muro, para evitar que este descendiera sin control y se impactara contra alguna vivienda o transeúntes.
Como resultado del percance, su compañero identificado como Jonatan Vigil, sufrió lesiones en la pelvis y tuvo que se trasladado al Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en La Granja, para recibir atención médica.
"Fue la mano de Dios:" conductor
Tras el accidente, Lanza relató los momentos de tensión que vivió al perder el control del vehículo.
"Se fueron los frenos a mitad de la cuesta, le doy gloria a Dios porque lo estrellé en ese paredón sino me voy para abajo, le doy gracias a Dios porque estaba esa piedra ahí, sino estaba esa piedra ahí me hubiera metido en una casa, entonces eso solo lo pudo haber hecho la mano de Dios", dijo el conductor.
Asimismo, explicó que durante el impacto también intentó proteger a su compañero, pues el automotor tras impactar la roca quedó volcado. "Cuando dimos vuelta lo tuve que agarrar a él para que no se saliera", relató Lanza.
El incidente dejó únicamente daños materiales en el vehículo y un lesionado, mientras que la pericia y rápida reacción del conductor evitó consecuencias mayores para ellos y los vecinos.