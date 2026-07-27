Conductor evita tragedia tras perder los frenos en El Picachito: "Gracias a Dios estaba esa piedra ahí"

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente estuvo a punto de convertirse en una tragedia la mañana de este lunes en la cuesta de El Picachito, en la capital de Honduras, luego de que un vehículo sufriera una falla en el sistema de frenos mientras subía por la pendiente.

El conductor, identificado como Alexander Lanza, técnico en instalación de cable, al percatarse que no iba a lograr frenar decidió estrellar el vehículo contra un muro, para evitar que este descendiera sin control y se impactara contra alguna vivienda o transeúntes.

Como resultado del percance, su compañero identificado como Jonatan Vigil, sufrió lesiones en la pelvis y tuvo que se trasladado al Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en La Granja, para recibir atención médica.