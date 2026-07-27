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¿Revés al Real Madrid? Yan Diomandé sorprende luego de posible fichaje

Yan Diomande sería nuevo jugador del Real Madrid, según medios europeos, aunque todavía el RB Leipzig no ha dado el visto bueno

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 09:53
¿Revés al Real Madrid? Yan Diomandé sorprende luego de posible fichaje

Yan Diomande ha sorprendido al aparecer en entrenamiento del Leipzig.

 Fotos: RB Leipzig

Madrid, España.- El extremo internacional marfileño Yan Diomande volvió a la disciplina deportiva de su club, el Leipzig, después de sus vacaciones tras haber participado en el Mundial organizado por México, Canadá y Estados Unidos, en un momento en que se especula con su fichaje por el Real Madrid.

Según informó el Leipzig en su cuenta de X, Diomande formó parte del último grupo de jugadores que disputaron el Mundial con sus respectivas selecciones que este lunes pasaron reconocimiento médico tras la pausa estival.

El club alemán también publicó en redes una imagen del jugador marfileño, que tiene contrato con la entidad hasta 2030, para mostrar la vuelta del jugador al club, que ya se prepara para la Bundesliga que comenzará el próximo 28 de agosto.

El regreso del joven extremo, de 19 años, se produce después de haber señalado el jugador que quiere salir del Leipzig este verano, según publicó el diario Bild, que apuntó que el "destino soñado" por el marfileño es el Real Madrid, con el que, de acuerdo con ese periódico, el futbolista ya "tendría un acuerdo hasta 2031".

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Redacción web
Agencia EFE

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