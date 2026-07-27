Julissa Villanueva no acudió a citación del MP por investigación de Angie Peña

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó este lunes que la exviceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, no compareció a la citación programada para rendir declaración en el marco de la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña, pese a que públicamente aseguró tener información sobre el caso. A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la institución indicó que Villanueva fue convocada para las 8:00 de la mañana de este lunes 27 de julio ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Según el MP, fiscales de esa unidad permanecieron a la espera de la comparecencia de la exfuncionaria, quien finalmente no se presentó. La institución agregó que la solicitud para recibir su testimonio se mantiene dentro del marco procesal y con respeto a las garantías establecidas por la ley. Asimismo, recordó que la Ley del Ministerio Público establece que, en los casos relacionados con trata de personas, la recepción de declaraciones testimoniales corresponde exclusivamente al fiscal asignado a la investigación.

Citación

El pronunciamiento ocurre días después de que el Ministerio Público anunciara que citaría formalmente a Villanueva para que entregara la información y las pruebas que, según manifestó públicamente, posee sobre la desaparición de Angie Peña. La exviceministra denunció recientemente, en una entrevista con HCH, presuntas irregularidades en el manejo del expediente y aseguró que miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) habrían obstaculizado las investigaciones. Al anunciar la citación, el Ministerio Público reiteró que la investigación por la desaparición de Angie Peña ha sido dirigida desde el inicio por fiscales de la institución. Villanueva sostiene que el caso fue asumido inicialmente por la Fiscalía Especial Contra el Delito de Trata de Personas y posteriormente pasó a una unidad antisecuestro del Ministerio Público, con apoyo de personal especializado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero "no con la ATIC". La exfuncionaria también aseguró que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades. "En todo momento he estado a disposición", afirmó, al sostener que "ha sido el Ministerio Público el que no ha querido recibir su declaración sobre este caso". Tras esas declaraciones, el Ministerio Público reiteró que, en ejercicio de sus facultades para el esclarecimiento de los hechos, ha instado a toda persona que posea información relevante sobre la desaparición de Angie Samantha Peña a rendir declaración, con el propósito de fortalecer e impulsar la investigación.

Desaparición de Angie Peña