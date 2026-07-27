Cobrará más de 10 veces lo que ganaba: este será el millonario salario de Vozinha ¿Qué equipo lo fichó?

El Mundial 2026 no solo cambió la carrera deportiva de Vozinha, también transformó por completo su realidad económica. Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Cabo Verde durante la Copa del Mundo, el experimentado arquero de 40 años firmó con Colo Colo y ahora recibirá un salario que supera por más de diez veces el que percibía antes del torneo.
La contratación del guardameta sorprendió en el mercado de fichajes sudamericano. Blanco y Negro aceleró las negociaciones tras frustrarse la llegada del uruguayo Santiago Mele y terminó asegurando a uno de los porteros más destacados del último Mundial.
De acuerdo con medios chilenos, Vozinha llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del "Cacique", donde percibirá cerca de 47 millones de pesos chilenos al mes (unos 49 mil dólares), una cifra que representa el mejor contrato de toda su trayectoria profesional.
El salto económico es enorme si se compara con su etapa en el Chaves de Portugal. Antes de su salida del club portugués, el arquero recibía el equivalente a 80 mil pesos mexicanos mensuales, mientras que ahora pasará a ganar alrededor de 900 mil pesos mexicanos por mes, una mejora salarial que supera ampliamente las diez veces su antiguo ingreso.
La brillante actuación de Vozinha en el Mundial también disparó su valor en el mercado internacional. Antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, el portal especializado Transfermarkt lo cotizaba en 50,000 euros, una cifra acorde a la etapa final de su carrera.
Sin embargo, tras convertirse en uno de los jugadores más destacados del torneo con sus espectaculares atajadas defendiendo a Cabo Verde, la plataforma actualizó su valor de mercado hasta los 500,000 euros, multiplicando por diez su cotización y reflejando el enorme impacto que tuvo su desempeño en la máxima cita del fútbol.
El guardameta fue uno de los principales responsables de que Cabo Verde sorprendiera al mundo llegando hasta los dieciseisavos de final y compitiendo de igual a igual frente a selecciones de la talla de España y Argentina, actuaciones que lo convirtieron en uno de los futbolistas con mayor crecimiento mediático tras el campeonato.
Ese rendimiento despertó el interés de clubes de distintos continentes, pero fue Colo Colo el que terminó presentando la propuesta más atractiva tanto en el aspecto deportivo como en el económico.
Aunque su nuevo salario representa un premio a su sobresaliente Mundial, Vozinha no será el futbolista mejor remunerado del plantel albo. Según reportes de medios internacionales, Arturo Vidal continúa encabezando la escala salarial con cerca de 114 millones de pesos chilenos mensuales.
Detrás del histórico mediocampista aparecen Claudio Aquino, con alrededor de 80 millones de pesos, y Javier Correa, con unos 70 millones al mes. Con sus 47 millones de pesos chilenos, Vozinha se ubicará en un escalón intermedio dentro de la plantilla, compartiendo rango salarial con futbolistas como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez.
El arquero ya firmó su contrato con Colo Colo y en las próximas horas viajará a Santiago para someterse a los exámenes médicos antes de incorporarse a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico Fernando Ortiz.
El acuerdo inicial contempla seis meses de vínculo, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más si ambas partes quedan satisfechas.
A sus 40 años, Vozinha afrontará el que probablemente sea el último gran desafío de su carrera profesional, pero también el más importante.
Después de años defendiendo clubes modestos y de irrumpir como una de las grandes historias del Mundial 2026, el guardameta caboverdiano llega al histórico Colo Colo con el reconocimiento internacional que ganó bajo los tres palos y con el contrato más lucrativo de toda su trayectoria.