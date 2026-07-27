Cobrará más de 10 veces lo que ganaba: este será el millonario salario de Vozinha ¿Qué equipo lo fichó?

El Mundial 2026 no solo cambió la carrera deportiva de Vozinha, también transformó por completo su realidad económica. Luego de convertirse en una de las grandes figuras de Cabo Verde durante la Copa del Mundo, el experimentado arquero de 40 años firmó con Colo Colo y ahora recibirá un salario que supera por más de diez veces el que percibía antes del torneo.