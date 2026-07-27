Mbappé, capitán de Francia, rompe su silencio tras el Mundial: "Dolerá por un tiempo"

"Ya le dije a Didier Deschamps (DT de Francia en el Mundial 2026) lo que tenía que decirle. Él lo sabe. Gracias a él, a todo su personal, a los fisioterapeutas, a los chefs, a los preparadores físicos, a los conductores y a todos los que trabajan tras bambalinas, a quienes nadie ve y sin quienes nada de esto habría sido posible".