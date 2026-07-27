Mbappé, capitán de Francia, rompe su silencio tras el Mundial: "Dolerá por un tiempo"

El delantero francés, Kylian Mbappé, agradeció este lunes el apoyo de Francia a su selección, de la que es capitán, a pesar de no haber conquistado la Copa del Mundo 2026.
Es algo que "duele y dolerá durante un tiempo", admitió el futbolista del Real Madrid en una carta abierta publicada en sus redes sociales este lunes 27 de julio, nueve días después de acabar la participación de Francia en el Mundial 2026.
"Un mes de emoción. De superar nuestros límites. De orgullo por vestir los colores de Francia. Y sobre todo, de pasión: la misma pasión que nos impulsa en el campo y que los impulsa a ustedes, ya sea que estuvieran viendo desde casa o animando en las gradas. Eso es lo que vivimos juntos. Una historia increíble".
"No nos llevamos un trofeo colectivo a casa. Duele, y dolerá por un tiempo. No voy a fingir lo contrario. Estoy orgulloso de haber ganado la Bota de Oro, pero habría significado mucho más con la Copa del Mundo al lado. Tal vez les debíamos un mejor final. Pero no siempre podemos elegir cómo termina la historia".
"Gracias a mis compañeros de equipo. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin el espíritu que nos llevó desde el primer partido hasta el último, nunca podría haber marcado tantos goles. Este premio pertenece tanto al equipo como a mí. De niño, soñaba con jugar en un Mundial. Solo uno. Ahora he jugado en tres, he ganado uno y este año he tenido el inmenso honor de ser capitán de mi país. Nunca lo olvidaré".
"Muchos de ustedes se quedaron despiertos hasta tarde, algunos hasta bien entrada la noche, para vernos jugar al otro lado del océano. Se reunieron en los restaurantes, en los bares, con familiares y amigos, en Francia y mucho más allá".
"Otros estuvieron allí con nosotros en los estadios, envueltos en la bandera francesa. Niños con estrellas en los ojos. Hombres y mujeres de todos los orígenes y de todas las generaciones, unidos por la simple alegría de compartir el momento".
"Ya le dije a Didier Deschamps (DT de Francia en el Mundial 2026) lo que tenía que decirle. Él lo sabe. Gracias a él, a todo su personal, a los fisioterapeutas, a los chefs, a los preparadores físicos, a los conductores y a todos los que trabajan tras bambalinas, a quienes nadie ve y sin quienes nada de esto habría sido posible".
"En esencia, el fútbol sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, uno que pasamos toda la vida tratando de dominar, pero un juego al fin y al cabo, y sigue reduciéndose a lo mismo que cuando empezamos a jugar: un balón, una portería y el deseo de marcar. Por eso nos une de la manera en que lo hace".
Finalizando con el siguiente mensaje: "Este Mundial ha llegado a su fin, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano e invierno en las que todos nos reuniremos de nuevo por este mismo juego, con la misma emoción inalterable. Nuestro viaje juntos está lejos de terminar", en un posteo que ya superó los dos millones de likes y más de 15,000 comentarios en menos de seis horas.