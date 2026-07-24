Consultor de empresa supervisora minimiza fallas en puente Papa Francisco

Asimismo, atribuyó un asentamiento inicial de 19 milímetros a una falla de procedimiento de la constructora Incah, que empleó rampas de tierra compactada en lugar de andamios tradicionales de metal y retiró el soporte de un solo lado de manera prematura.Llegar a la versión técnica de Torre requirió un prolongado rastreo periodístico por parte de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus. Este rotativo contactó en primera instancia al ingeniero <b>Roberto Andino, gerente de la firma supervisora ACI</b>, quien delegó formalmente la vocería técnica en él: "El ingeniero estructural Joaquín Torre es nuestro ingeniero diseñador, él se pronunciará al respecto".