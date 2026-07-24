Juan Diego Zelaya sobre puente: "Si fue un error de diseño, lo van a pagar ellos"

A pesar de que la municipalidad había anunciado hace meses el inicio inminente de las obras de reforzamiento, los trabajos físicos fueron congelados por orden directa del propio Zelaya, quien confesó no estar plenamente convencido de la precisión de los cuatro diagnósticos previos.El alcalde reveló que nuevamente recurrió a un nuevo estudio sobre la factibilidad de ponen en marcha la operatividad del puente Papa Francisco.“Pedimos otro estudio, casualmente un quinto”, admitió Zelaya, detallando que un nuevo equipo de expertos nacionales ya se encuentra en el país para reevaluar el viaducto.“En la noche me reuní con los nuevos consultores para asegurarnos de que las obras complementarias que tienen que hacerse en el puente son las adecuadas", indicó el edil.El alcalde se comprometió a entregar a este rotativo los nombres de las firmas consultoras involucradas y los detalles contractuales complementarios a medida que avance el quinto peritaje técnico.Para Zelaya, el cálculo político de mantener una obra de alto perfil cerrada indefinidamente es un precio menor comparado con el riesgo de una tragedia.“Yo entiendo porque la gente obviamente es un suplicio, pero la vida de las personas está por encima de cualquier cosa”, enfatizó el jefe de la comuna. “No podemos habilitar algo si no estamos 100 por ciento seguros de que lo que se haga ahí va a quedar bien”.Si el quinto y último peritaje ofrece luz verde, la meta de la alcaldía es <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/tegucigalpa/danos-puente-papa-francisco-existian-desde-antes-habilitacion-2025-BP31498678" target="_blank">reabrir el paso a desnivel en noviembre,</a> justo un año después de su fallida inauguración original.Pero, incluso, en el mejor de los escenarios, el puente nacerá con limitaciones, ya que la estructura operará con una prohibición permanente para el transporte de carga, quedando restringida exclusivamente para vehículos livianos.