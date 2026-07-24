Juan Diego Zelaya sobre puente: "Si fue un error de diseño, lo van a pagar ellos"

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, adoptó una postura inusualmente dura frente a los consorcios privados encargados del diseño, supervisión y construcción del puente Papa Francisco, desmarcando por completo los fondos públicos de cualquier responsabilidad financiera en la crisis.

“La alcaldía no va a erogar un centavo más”, afirmó en diálogo con EL HERALDO Plus Zelaya con frialdad, recostado en su despacho mientras sopesaba el costo político de una obra heredada que se desmorona a la vista de los ciudadanos. “Si fue un error de diseño o lo que sea, lo van a pagar (la constructora y supervisora) ellos y ellos ya aceptaron”. El compromiso arrastrado por las empresas privadas —la constructora y la firma diseñadora— asciende a 10.8 millones de lempiras (unos 435,000 dólares), una cifra que, según el edil, será absorbida en su totalidad por el sector privado para costear los trabajos de mitigación. La estructura fue iniciada por la corporación municipal del exedil, Jorge Aldana, y habilitada a toda prisa en noviembre del año pasado. Dos meses después, en enero, el escrutinio de las redes sociales y las denuncias en Metro, sección de EL HERALDO, expusieron severas fisuras en el concreto. Ante el temor de un colapso y los reportes internos, las autoridades cerraron la obra de inmediato, dejando a miles de conductores atrapados en un laberinto de vías alternas y congestión en las horas pico.

Zelaya ordenó cuatro peritajes técnicos independientes para el puente, que incluyeron evaluaciones de la constructora, la supervisora, técnicos locales y un dictamen internacional elaborado por un especialista colombiano. Los informes técnicos de la estructura coincidieron en que el puente requería urgentemente la instalación de vigas tensoras en su sección central para estabilizar la estructura. Además, surgieron sospechas sobre el uso de bloques de poliestireno —conocidos localmente como durablock— en el interior de la obra. Zelaya, sin embargo, desestimó que este material fuera la causa del fallo. “Surgió el tema del durablock; yo no soy ingeniero, pero sirve como para amortiguar”, explicó el alcalde. “Ese no es el problema de la estructura, el problema fue otro y por eso hay que meterle unas vigas tensoras en la viga central”.