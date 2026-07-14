Durapax no es el problema: cuestionan acabado del puente Papa Francisco

Tegucigalpa, Honduras.- Las juntas del puente a desnivel Papa Francisco quedaron bajo la lupa luego de que en redes sociales y algunos medios de comunicación surgieran señalamientos sobre el uso de durapax en parte de la obra, generando dudas entre la población.

Ante la controversia, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que no habilitarán el puente a desnivel Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico, en la intercepción hacia aldea Mateo, mientras estudios técnicos no dicten una obra segura para los capitalinos que transiten por la infraestructura vial.

"No vamos a habilitar ninguna obra hasta estar completamente convencidos de que cumple con todas las medidas de seguridad. La vida de los ciudadanos está primero", afirmó el alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya.

El edil recordó que en la administración anterior gobernada por Jorge Aldana, el puente se habilitó, pero luego de detectarse grietas, la misma administración bloqueó el paso en enero del presente año.

"Ese puente se habilitó en la administración anterior y poco tiempo después fue cerrado. Nosotros ya realizamos cuatro estudios técnicos y todavía haremos uno más porque queremos absoluta certeza antes de abrirlo", expresó Zelaya.

El alcalde insistió en que la seguridad de los capitalinos es prioridad principal para poner en funcionamiento cualquier infraestructura vial, independientemente de la presión que exista por agilizar su apertura.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Jorge Paz, explicó que las imágenes difundidas corresponden a los pretiles del puente y no a elementos estructurales de la obra.