Ultiman a regidor de San Ignacio en el centro de ese municipio y a plena luz del día

Francisco Morazán, Honduras.- A plena luz del día y el centro del municipio de San Ignacio, al norte del departamento de Francisco Morazán, uno de los regidores de la alcaldía de ese término municipal fue asesinado a disparos por un sicario. El crimen ocurrió aproximadamente a las 12:35 del mediodía de este martes -14 de julio- frente al comedor María López, a un costado de la iglesia católica, muy cerca del parque central de San Ignacio. El funcionario municipal fue identificado como Fredy Domingo Herrera Licona .de edad no especificada durante el levantamiento del cadáver-, originario y residente en la aldea Urrutia, jurisdicción de San Ignacio. El cuerpo inerte de Fredy Herrera quedó tirado entre la acera y la entrada al negocio de comidas; se desconoce si venía saliendo del local o se aprestaba a ingresar para ingerir sus alimentos, cuando fue atacado a disparos.

Los sospechosos

Al ser una zona muy transitada y con muchas casas alrededor, el hecho violente fue presenciado por muchas personas del pueblo de San Ignacio, sin embargo, muy pocas se quisieron referir al suceso. Uno de los pobladores del lugar, que estaba a sólo unos metros de donde se produjo el ataque, relató que "estos casos preocupan a la gente, porque es que este un pueblo sano, y de repente se dan estas cosas y uno no los espera". El hombre de avanzada edad detalló que "fueron dos tipos, pero a esos tipos nadie los conoció. Yo no los conocí. Se escucharon varios tiros", asintió el vecino del barrio El Centro de San Ignacio. Con los testimonios de quienes presenciaron el crimen, todo indicaría que fueron dos sujetos los que participaron para darle muerte al señor Fredy Domingo.

Partido Nacional

Herrera Licona salió electo como regidor de la comuna de San Ignacio, en las pasadas elecciones generales de noviembre de 2025, por la corriente del Partido Nacional (PN). Uno de los profesores, residentes en ese municipio, sobre esta muerte dijo: "de este señor, debo de decirle que yo lo conocí como un buen futbolista, una persona que tenía un buen pie, que era excelente jugador. Y debido a eso también tenía una buena relación con todo mundo, una persona muy bien conocida". El docente que llegó a la escena de muerte lamentó lo ocurrido, ya que considera que este es un caso aislado. "San Ignacio es una una tierra de paz. Aquí ver un caso de estos es raro, no se ven, pues. Aquí en San Ignacio teníamos tiempos de que no se había visto un caso de estos".