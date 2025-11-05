Pablo, Arnulfo, Alejandro y Virgilio: las cuatro víctimas de la masacre en San Ignacio, FM

Cuatro personas muertas fue el saldo que dejó una nueva masacre registrada este miércoles 5 de noviembre en San Ignacio, Francisco Morazán.
Una de las víctimas fue identificada como Alejandro Cruz, de quien aún se desconoce la edad.
La segunda víctima responde al nombre de Virgilio Cabrera, quien, por su apariencia, parece ser un hombre mayor de 50 años.
La tercera víctima es Pablo Cruz, quien lleva el mismo apellido que Alejandro; según versiones preliminares, ambos serían hermanos.
La cuarta persona fue identificada como Arnulfo Garay, quien también aparenta ser mayor de 50 años.
¿Cómo ocurrieron los hechos? De manera preliminar se conoció que los hombres estaban trabajando en una construcción cuando ocurrió el ataque.
Individuos armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra los hombres que se encontraban laborando en la zona.
Los cuerpos fueron trasladados hasta sus viviendas, donde se llevará a cabo el velorio y posteriormente su sepultura.
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, y las autoridades aún no han brindado declaraciones oficiales.
Lo único que se ha informado, según medios locales, es que los responsables se transportaban a bordo de un vehículo desde el cual abrieron fuego contra las víctimas.