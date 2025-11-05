  1. Inicio
Pablo, Arnulfo, Alejandro y Virgilio: las cuatro víctimas de la masacre en San Ignacio, FM

Cuatro personas fueron acribilladas a disparos en San Ignacio, Francisco Morazán, cuando se encontraban trabajando. Aquí los rostros de las víctimas

  • 05 de noviembre de 2025 a las 12:52
Pablo, Arnulfo, Alejandro y Virgilio: las cuatro víctimas de la masacre en San Ignacio, FM
Cuatro personas muertas fue el saldo que dejó una nueva masacre registrada este miércoles 5 de noviembre en San Ignacio, Francisco Morazán.

 Foto: Redes sociales
Una de las víctimas fue identificada como Alejandro Cruz, de quien aún se desconoce la edad.

 Foto: Redes sociales
La segunda víctima responde al nombre de Virgilio Cabrera, quien, por su apariencia, parece ser un hombre mayor de 50 años.

 Foto: Redes sociales
La tercera víctima es Pablo Cruz, quien lleva el mismo apellido que Alejandro; según versiones preliminares, ambos serían hermanos.

 Foto: Redes sociales
La cuarta persona fue identificada como Arnulfo Garay, quien también aparenta ser mayor de 50 años.

 Foto: Redes sociales
¿Cómo ocurrieron los hechos? De manera preliminar se conoció que los hombres estaban trabajando en una construcción cuando ocurrió el ataque.

 Foto: Redes sociales
Individuos armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra los hombres que se encontraban laborando en la zona.

 Foto: Redes sociales
Los cuerpos fueron trasladados hasta sus viviendas, donde se llevará a cabo el velorio y posteriormente su sepultura.

Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, y las autoridades aún no han brindado declaraciones oficiales.

 Foto: Redes sociales
Lo único que se ha informado, según medios locales, es que los responsables se transportaban a bordo de un vehículo desde el cual abrieron fuego contra las víctimas.

 Foto: Redes sociales
