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Alexis Romero, hondureño ahogado en El Salvador, era sobrino de un regidor municipal

Alexis Romero y su compañero Fredy Valle murieron ahogados tras un trágico incidente en una playa de El Salvador durante una gira académica; otro sigue desaparecido

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 09:52
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Familiares, amigos y colegas de la UNICAH lamentan la tragedia de dos estudiantes hondureños en El Salvador, luego de que murieran ahogados durante una gira académica, mientras que un tercero continúa desaparecido. Esto se sabe sobre Alexis Romero:

Foto: Redes sociales
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Todo ocurrió la tarde de ayer viernes -10 de abril-, cuando un grupo de 41 estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, del campus Santa Rosa de Lima, ubicado en Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán, realizaba una gira académica en territorio salvadoreño.

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Fredy Valle, Olvin Alexander Mejía Solís y de Alexis Romero habían finalizado sus actividades programadas y se encontraban en un momento de recreación.

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Fue entonces cuando Alexis, Olvin y Fredy fueron arrastrados por el fuerte oleaje en la playa Las Flores, en el departamento de La Libertad; dos murieron ahogados.

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Alexis Roberto Romero Lemus, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), quien además era sobrino del regidor municipal de Santa Rita, en Copán, Roberto Orlando Lemus.

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"El hoy fallecido era sobrino del regidor municipal, Ingeniero Roberto Orlando Lemus, motivo por el cual esta Corporación Municipal se solidariza con él y con toda su familia en este momento de profundo dolor", menciona la nota de duelo.

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Los cuerpos fueron recuperados por equipos de socorro salvadoreños, mientras se coordinaban los procedimientos correspondientes para su entrega.

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El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) expresó su pesar por la tragedia y reiteró su acompañamiento a las familias afectadas.

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La UCH señaló que el estudiante desaparecido es Olvin Alexander Mejía. "En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestros jóvenes. Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario en este momento tan difícil", añade el comunicado.

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La muerte de Alexis Romero ha causado impacto en su comunidad, donde su familia ha recibido muestras de solidaridad.

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