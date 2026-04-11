Alexis Romero, hondureño ahogado en El Salvador, era sobrino de un regidor municipal

La UCH señaló que el estudiante desaparecido es Olvin Alexander Mejía. "En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestros jóvenes. Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario en este momento tan difícil", añade el comunicado.