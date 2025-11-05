Matan a cuatro obreros en Yoculateca, San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras.-¡Nueva masacre! La muerte de cuatro obreros se registró la mañana de este miércoles 5 de noviembre en el municipio de San José de Yoculateca, San Ignacio, Francisco Morazán-
Las víctimas mortales fueron identificadas como Pablo y Alejandro Cruz (hermanos), Virgilio Cabrera y Arnulfo Garay.
De acuerdo con los informes preliminares, los hombres estaban trabajando en una construcción cuando fueron acribillados a disparos por personas desconocidas.
Los cuerpos fueron trasladados hasta sus viviendas, donde ya realizan los respectivos velorios, según dieron a conocer sus familiares.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles del hecho que llena de luto, una vez más, a las famlias hondureñas.