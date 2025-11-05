Emiten requerimiento contra hombre que atacó a mordidas a su pareja

Navarro López es señalado como presunto responsable de los delitos de privación injusta de la libertad agravada y violencia contra la mujer en perjuicio de Besy Dayani Acosta Matute.

Olancho, Honduras.- Las autoridades presentaron un requerimiento fiscal contra Héctor Adrián Navarro López , acusado de agredir salvajemente a su compañera de hogar con golpes y mordeduras en el rostro, en un hecho ocurrido en la aldea El Pedregal, municipio de San Francisco de la Paz.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque se registró cuando el hombre llegó a la vivienda bajo los efectos del alcohol y las drogas. En presencia de los dos hijos menores de la pareja, comenzó a insultar y amenazar a la mujer, acusándola de infidelidad.

Pese a las súplicas de la víctima para que se detuviera, el agresor la golpeó y, en un acto de extrema violencia, la sujetó de las manos y la mordió en la cara y las orejas, provocándole hematomas y lesiones visibles en distintas partes del cuerpo.

Vecinos relataron que las discusiones entre ambos eran constantes, aunque esta vez la agresión fue mucho más violenta. Familiares de la afectada denunciaron el hecho, lo que permitió que se iniciara de inmediato la acción judicial en su contra.