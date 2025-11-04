  1. Inicio
Estaba desaparecida y fue encontrada carbonizada: caso de Astrid Gálvez en Tatumbla

Tras salir de su casa el pasado viernes, Astrid Gálvez fue encontrada sin vida en la carretera hacia Tatumbla; primero la asesinaron y luego quemaron su cuerpo

  • 04 de noviembre de 2025 a las 14:11
Un brutal crimen ha conmocionado a la capital hondureña tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Astrid Gálvez, quien fue encontrada encostalada y carbonizada a la orilla de la carretera que conduce hacia Danlí, a la altura del desvío de Tatumbla, Francisco Morazán. ¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con el informe preliminar, Astrid había salido de su casa el viernes anterior, en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa, y desde ese momento no se volvió a saber de ella.

Horas después, el cuerpo de Astrid Carolina Gálvez Ramos, de 30 años, fue hallado en un sector solitario del kilómetro 12 de la carretera al oriente del país.

El macabro hallazgo fue reportado por conductores que transitaban la zona, quienes alertaron a las autoridades al notar un bulto envuelto en costales y parcialmente quemado a la orilla de la vía.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y peritos de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el levantamiento y recolectar evidencias.

Debido al estado carbonizado del cuerpo, su identificación fue inicialmente imposible, por lo que se requirieron análisis periciales para confirmar su identidad.

Hasta este día, Medicina Forense identificó oficialmente a la víctima como Astrid Carolina Gálvez, confirmando que había sido asesinada y luego incendiada.

Las primeras hipótesis policiales indican que Gálvez habría sido raptada en Los Pinos y posteriormente trasladada hasta el punto donde fue abandonado su cuerpo. No obstante, el móvil del crimen aún no ha sido determinado.

Entre las versiones que circularon tras el hallazgo, algunos vecinos especularon que el asesinato podría estar vinculado a un supuesto ritual satánico, debido a que el hecho ocurrió un día después de Halloween. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión y enfatizaron que las investigaciones continúan.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar los motivos que llevaron a los responsables a quitarle la vida a la joven.

