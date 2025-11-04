  1. Inicio
Golpes y mordidas: mujer fue salvajemente atacada por su pareja en Olancho

Una joven de 19 años fue brutalmente agredida por su pareja en Olancho, dejándole heridas visibles en varias partes del cuerpo. El caso ha causado indignación

  • 04 de noviembre de 2025 a las 06:47
Una joven fue salvajemente atacada por su pareja a golpes y mordidas en la comunidad de El Pedregal, en el municipio de La Paz, en Olancho, causando conmoción entre los residentes de la zona. ¿El agresor se dio a la fuga? Aquí los detalles.

Foto: redes sociales
La madre de dos menores fue identificada como Dayany Acosta, de 19 años de edad, quien desde hace años sostiene una relación con el agresor.

Foto: redes sociales
El hombre que le propinó golpes y mordidas a la joven fue identificado como Héctor Navarro.

 Foto: redes sociales
El reporte preliminar indica que el ataque ocurrió durante una discusión. Vecinos describieron que Navarro “como si fuera un pitbull”, se lanzó sobre la joven y le mordió varias partes del cuerpo.

Foto: redes sociales
Tras el brutal ataque la víctima terminó con hematomas y lesiones visibles en el rostro y las manos, por lo que fue atendida en un centro asistencial de la zona.

Foto: redes sociales
Las autoridades se apersonaron al lugar de los hechos, pero el agresor ya se había dado a la fuga. En ese sentido, las autoridades iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de Navarro, sin embargo, hasta ahora no lo han encontrado.

Foto: redes sociales
Los vecinos de El Pedregal relataron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes, pero esta última agresión fue particularmente brutal.

 Foto: redes sociales
La familia de la víctima presentó una denuncia formal en contra de Navarro por violencia doméstica.

Foto: redes sociales
Habitantes de la comunidad se han unido al clamor de justicia para evitar que se sigan dando casos de violencia doméstica en la zona.

Foto: redes sociales
Mientras tanto, Héctor Navarro López sigue siendo un prófugo de las autoridades. El caso que se ha vuelto viral en redes sociales ha desatado la indignación ante el ataque a la joven.

Foto: redes sociales
