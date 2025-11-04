Golpes y mordidas: mujer fue salvajemente atacada por su pareja en Olancho

Una joven fue salvajemente atacada por su pareja a golpes y mordidas en la comunidad de El Pedregal, en el municipio de La Paz, en Olancho, causando conmoción entre los residentes de la zona. ¿El agresor se dio a la fuga? Aquí los detalles.
La madre de dos menores fue identificada como Dayany Acosta, de 19 años de edad, quien desde hace años sostiene una relación con el agresor.
El hombre que le propinó golpes y mordidas a la joven fue identificado como Héctor Navarro.
El reporte preliminar indica que el ataque ocurrió durante una discusión. Vecinos describieron que Navarro “como si fuera un pitbull”, se lanzó sobre la joven y le mordió varias partes del cuerpo.
Tras el brutal ataque la víctima terminó con hematomas y lesiones visibles en el rostro y las manos, por lo que fue atendida en un centro asistencial de la zona.
Las autoridades se apersonaron al lugar de los hechos, pero el agresor ya se había dado a la fuga. En ese sentido, las autoridades iniciaron una búsqueda para dar con el paradero de Navarro, sin embargo, hasta ahora no lo han encontrado.
Los vecinos de El Pedregal relataron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes, pero esta última agresión fue particularmente brutal.
La familia de la víctima presentó una denuncia formal en contra de Navarro por violencia doméstica.
Habitantes de la comunidad se han unido al clamor de justicia para evitar que se sigan dando casos de violencia doméstica en la zona.
Mientras tanto, Héctor Navarro López sigue siendo un prófugo de las autoridades. El caso que se ha vuelto viral en redes sociales ha desatado la indignación ante el ataque a la joven.