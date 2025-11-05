Fuera de peligro joven delivery herido en asalto; médicos le retiraron la bala

Médicos del Policlínico Municipal sampedrano lograron extraerle la bala al joven, identificado como Elmer Eleazer Castro , quien actualmente se recupera satisfactoriamente. Los galenos informaron que su evolución es favorable tras la intervención quirúrgica.

San Pedro Sula, Cortés.- Con éxito se llevó a cabo la operación del joven repartidor que resultó herido por arma de fuego durante un asalto mientras realizaba entregas en esta ciudad, hecho que quedó grabado en video y generó indignación en redes sociales.

Castro, quien además es estudiante universitario, trabaja en sus ratos libres como delivery en motocicleta para ayudar a su familia y costear sus estudios. Su caso despertó gran solidaridad entre la población sampedrana, que condenó la violencia que enfrentan los repartidores a diario.

Entre tanto, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportó la captura del presunto responsable del ataque. El detenido fue identificado como Juan Carlos Urbina Rosales, de 37 años, alias “El Burro”, originario del departamento de Yoro.

Según las autoridades, Urbina Rosales fue arrestado la noche del lunes en el sector de El Zapotal, zona noroeste de San Pedro Sula, tras un operativo de seguimiento. El sujeto pretendía esconderse luego de haber asaltado y herido al joven repartidor en la colonia Saturno, al sureste de la ciudad.

De acuerdo con el informe policial, el atacante interceptó a Castro mientras este se desplazaba en su motocicleta y le exigió el dinero, apuntándole con un arma de fuego. El violento momento fue grabado por la cámara instalada en el casco de la víctima, evidencia que permitió identificar al agresor y facilitar su captura.