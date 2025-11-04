"Sentí que me cayó el mundo encima": Madre del delivery herido por "El Burro" en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- El repartidor de comida (delivery) que fue atacado por un asaltante en la colonia Satélite de San Pedro Sula, departamento de Cortés, continúa siendo atendido en un centro asistencial de la misma ciudad. La madre del joven afirmó a los medios de comunicación que, aunque su hijo se encuentra fuera de peligro, permanece bajo observación médica en la Policlínica Las Palmas. “Gracias a Dios, él ya está siendo atendido. Me sentía mal, muy mal... las que somos madres sabemos cómo nos preocupamos por los hijos”, contó la madre del joven.

Aún impactada por lo ocurrido, relató que "cuando le sucedió eso a mi hijo, yo me encontraba en el trabajo, y que le den una noticia de esas, es horrible... yo sentí que me cayó el mundo encima." Cabe recordar que el hecho quedó captado por una cámara que el joven llevaba en su casco. Las imágenes se viralizaron rápidamente, causando indignación entre la población hondureña. En el video —de aproximadamente 30 segundos— se observa a Juan Carlos Luque, alias "El Burro", apuntando con un arma de fuego al repartidor y amenazándolo para que entregara sus pertenencias.

Ante la negativa de la víctima, el agresor se molestó y decidió dispararle en el costado del abdomen. Las autoridades iniciaron su búsqueda de forma inmediata y ofrecieron una recompensa de 200,000 lempiras por información sobre su paradero. La captura se hizo efectiva la noche del lunes 3 de noviembre. Según el reporte policial, el hombre ya no tenía barba, a diferencia de su apariencia en el video.