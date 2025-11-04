"El Burro" tras su captura: "Se me disparó el arma"

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre que apareció en un video en las últimas horas asaltando a un repartidor de comida en la colonia Saturno de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, fue capturado anoche por la Policía Nacional.

Tras ser identificado gracias a un video que circula en redes sociales, donde se observa cómo intimida y dispara a un repartidor mientras le quita sus pertenencias, la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de 200 mil lempiras para dar con su paradero.

Horas después del anuncio, la Policía Nacional ubicó y capturó a Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, quien se había quitado la barba para no ser reconocido y así evitar su detención por parte de las autoridades.

Al ser consultado sobre por qué hirió al repartidor, “El Burro” afirmó que se le disparó el arma accidentalmente, aunque admitió que se dedicaba a cometer asaltos en la ciudad industrial.