A Támara envían a hombre acusado de violar y matar a niño en El Tablón

Tegucigalpa, Honduras.- Al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán enviaron a Fredy Arnulfo Osorio Ordóñez, presunto responsable de la muerte del niño Jhonny Neptaly Gómez, de 7 años de edad. Osorio Ordóñez recibió detención judicial por su presunta participación en el asesinato y agresión sexual del menor en la aldea El Tablón, el domingo 2 de noviembre.

El Poder Judicial detalló que Fredy Arnulfo Osorio Ordóñez se le supone responsable de asesinato y otras agresiones sexuales en concurso real y la audiencia inicial será el jueves 6 de noviembre a las 8:30 de la mañana. Ayer, el Poder Judicial precisó que el 25 de julio del año 2022, en el Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Puerto Cortés, por la vía alterna del procedimiento abreviado, Fredy Arturo Osorto Ordóñez fue condenado a nueve años y nueve meses de prisión luego de reconocer que agredió sexualmente a un menor. Tres años después, la defensa solicitó la aplicación del beneficio de la libertad condicional, pero bajo el régimen de excepcionalidad, ya que el condenado no había cometido otro ilícito y era el primer delito que cometía. "Osorto Ordóñez, ante de cumplir los tres años tres meses de prisión, su defensa promovió su libertad condicional bajo el régimen excepcional, según el Código Penal", precisó el Poder Judicial.