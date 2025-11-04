Hombre acusado de violar y matar a niño en El Tablón estaba libre por buena conducta

Tegucigalpa, Honduras.- La muerte del niño Jhonny Neptaly Gómez, de 7 años de edad, sigue causando conmoción en el país, especialmente tras conocerse que su supuesto agresor ya había estado preso luego de aceptar que abusó sexualmente de otro menor en Puerto Cortés en 2021. Por el crimen de Jhonny, cuyo cuerpo fue hallado la noche del sábado en una bodega recicladora de plástico en la aldea El Tablón, Francisco Morazán, la Policía capturó el domingo a Fredy Arnulfo Osorio Ordóñez como principal sospechoso de quitarle la vida mediante asfixia mecánica y de haberlo ultrajado sexualmente.

Ayer, un juez le dictó detención judicial por los delitos de asesinato y otras agresiones sexuales en concurso real en perjuicio del menor, y estableció la audiencia inicial para el próximo jueves a las 8:30 am. Junto al acusado, agentes policiales también detuvieron como presuntos cómplices a Sipriano Antonio Palma Sánchez, de 43 años y a otro hombre de 25 años que aún no ha sido identificado por las autoridades. Se informó que ambos habrían participado en el encubrimiento del crimen.



Libertad condicional

Según explicó el Poder Judicial, Fredy Arnulfo Osorio Ordóñez fue declarado culpable mediante procedimiento abreviado el 25 de julio de 2022, en los juzgados de Puerto Cortés, y condenado a nueve años con nueve meses de prisión por agresión sexual contra un menor. Sin embargo, su defensa solicitó el beneficio de libertad condicional, bajo el régimen de excepción establecido en el artículo 81 del Código Penal, y por buena conducta. Estas medidas fueron otorgadas por un juez, lo que permitió que recobrara su libertad el 6 de noviembre de 2024.