Asaltante que hirió a delivery en San Pedro Sula trabajó en el 911

El Sistema de Emergencias 911 confirmó que alias “El Burro” laboró en la institución durante la administración anterior; sin embargo, fue separado de su cargo hace algún tiempo
El Sistema Nacional de Emergencias 911 confirmó que el hombre que hirió con arma de fuego a un repartidor de comida en San Pedro Sula laboró en sus oficinas hace varios años.
“Esta persona fue contratada durante la administración anterior, en el año 2019”, informó la institución a través de un comunicado.
Sin embargo, el 911 aclaró que el individuo fue separado de su cargo durante el proceso de depuración efectuado por la actual administración.
“Su despido se realizó debido a que no cumplía con los criterios de confianza institucional”, agregó la entidad.
El hombre fue identificado como Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, quien se viralizó en redes sociales luego de que circulara un video en el que asalta y hiere a un repartidor de comida.
El hecho violento ocurrió en la colonia Satélite de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
En las imágenes se observa cómo el agresor apunta y amenaza con un arma de fuego al trabajador para robarle sus pertenencias y el dinero que había hecho durante su día de trabajo.
Ante la negativa de la víctima, el asaltante reaccionó violentamente y le disparó en el costado del abdomen.
Posteriormente, trascendió otro video en el que se le observa cometiendo un asalto contra una mujer en otro sector de la ciudad, lo que evidenció que no era la primera vez que delinquía.
El sujeto fue capturado por la Policía Nacional (PN) luego de que las autoridades ofrecieran una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera dar con su paradero. Al ser interrogado sobre su accionar, el asaltante dijo que lo hizo "por necesidad".