Revelan historial delictivo de "El Burro", asaltante que le disparó a delivery en SPS

La captura de Juan Carlos Luque, alias “El Burro”, en San Pedro Sula, Cortés, ha dejado más información en las últimas horas, como su historial delictivo. El ciudadano asaltó y disparó contra un delivery que hacía su trabajo y las autoridades brindaron detalles de sus fechorías.
La Policía Nacional precisó que entregaría 200 mil lempiras a la persona que brindara información con el paradero del malhechor, quien causó indignación por asaltar y dispararle a un delivery (repartidor) que realizaba su trabajo en la capital industrial.
Tras su captura, la Policía Nacional informó que "El Burro" es integrante de la "Banda del Alfredo", dedicada a robos en la ciudad de San Pedro Sula.
Rolando Ponce Canales, titular de la Jefatura Regional número 2 del Valle de Sula indicó que en horas de la madrugada de este martes fue ubicado “El Burro” en el sector de El Zapotal, al noroeste de San Pedro Sula.
“Gracias a la fuente que nos hizo llegar a dónde se encontraba este malviviente”, indicó Ponce Canales.
Luque es originario de Olancho y residente en Choloma, trabaja como descargador de camiones en un mercado sampedrano.
Luque confesó que ha asaltado "como cinco veces" y que lo hizo "por necesidad". Dijo que sus motivaciones eran sólo esas y remarcó que no fue su intención disparar contra el joven.
Juan Carlos Luque intentó escabullirse en El Zapotal, pero agentes dieron con su ubicación. Para intentar pasar desapercibido, Luque se afeitó la barba y bigote. Sin embargo, no cambió su ropa.
"El Burro" fue captado en otros videos asaltando en colonias de San Pedro Sula. Al momento de la detención portaba la misma camisa negra que quedó registrada en las escenas del video que sirvió como denuncia social.
“Lo hice por necesidad. He cometido como cinco asaltos”, declaró “El Burro” ante los medios, asegurando sentirse arrepentido por haber herido al joven trabajador.