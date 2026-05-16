Joven de 18 años muere tras ataque armado en Guaimaca; hay un herido

El fallecido fue identificado como Santos Alfonzo Valladares Rodríguez, de 18 años. El joven recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte, según el reporte preliminar de las autoridades.

Guaimaca, Honduras.- Una balacera registrada la noche del pasado viernes 15 de mayo en el sector del Infiernito, en la colonia Bella Vista número 1 del municipio de Guaimaca , Francisco Morazán, dejó como saldo un muerto y un herido .

La otra víctima, identificada como Germán Licona, también fue alcanzada por los disparos. Ambos jóvenes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial de la zona, donde los médicos confirmaron el deceso de Valladares Rodríguez.

De acuerdo con testigos presenciales, los dos jóvenes se encontraban entre un grupo de personas en el sector cuando, desconocidos iniciaron la balacera que los alcanzó a ellos.

Los agentes policiales fueron alertados del hecho y se movilizaron al lugar, donde encontraron la escena del ataque.

El cadáver de Valladares Rodríguez fue trasladado posteriormente hacia la morgue capitalina para la práctica de autopsia correspondiente a ley.

De momento, Germán Licona permanece internado en el centro asistencial bajo observación médica, debido a la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen. Las indagaciones del caso continúan, mientras que los habitantes de Guaimaca piden a la Policía Nacional que brinde mayor seguridad, ya que criminalidad sigue incrementando en la zona.