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Asesinan a joven en una gasolinera del barrio Iztoca, en Choluteca

Maynor Yasser Duarte Rodríguez, de 25 años, fue asesinado en una gasolinera del barrio Iztoca, en Choluteca. Su cuerpo quedó tendido en el suelo

  • Actualizado: 03 de mayo de 2026 a las 20:44
Asesinan a joven en una gasolinera del barrio Iztoca, en Choluteca

Un joven fue asesinado en una gasolinera de Choluteca; autoridades investigan el caso.

 Foto: redes sociales

Choluteca, Honduras.- La noche de este domingo 3 de mayo, desconocidos asesinaron a disparos a un joven al interior de una una gasolinera ubicada en el barrio Iztoca, en Choluteca.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Maynor Yasser Duarte Rodríguez, de 25 años.

Las autoridades policiales se movilizaron rápidamente hacia la escena del crimen, la acordonaron y dieron inicio a las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, el móvil del crimen se desconoce y la investigación sigue su curso.

La noticia corrió de inmediato entre los allegados de la víctima. Familiares del joven llegaron al lugar sin poder creer lo que veían: el joven yacía sin vida en aquella gasolinera.

Entre las personas que llegaron al lugar donde ocurrió el crimen estaba su madre, visiblemente destrozada, quien intentaba desesperadamente subirse al vehículo en el que trasladaban el cuerpo de su hijo.

De momento, las autoridades no han confirmado detalles sobre los responsables ni las circunstancias exactas del ataque. El caso permanece en investigación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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